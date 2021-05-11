Ankara'da on binler Filistin için sokaklara döküldü

İsrail’in Mescid-i Aksa’yı yapmış olduğu terör saldırıları Ankara’da on binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Ankara’daki insanlar Filistin için sokaklara dökülerek yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Memur Sen konfederasyonu öncülük etti. Uzun süre yürüyüş gerçekleştiren kalabalık, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne kadar yürüdü. Sonrasında basın açıklamaları gerçekleştirildi. Kalabalık grubun ellerinde Türk ve Filistin bayrakları vardı. Kalabalık grup yürüyüş boyunca sloganlar atarak İsrail’e lanet yağdırdı.
Son Güncelleme: 11.05.2021 04:15