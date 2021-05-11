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Ankara'da on binler Filistin için sokaklara döküldü

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yapmış olduğu saldırılar Ankara’da on binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. İnsanlar Filistin için Ankara sokaklarına döküldü.

11 Mayıs 2021 Salı 04:15
Ankara'da on binler Filistin için sokaklara döküldü
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Tüm dünyanın gözünün içine baka baka Filistin topraklarını işgal eden, haksız, hukuksuz ve kural tanımaz bir şekilde, uluslararası hukuku çiğneyerek, onuru insan haklarını ve şerefi ayaklar altına alan terörist İsrail devleti son günlerde Filistin’deki kutsal bölgelere saldırıyor. Bu kapsamda tüm dünya genelindeki insanlar İsrail’in yapmış olduğu bu saldırılara tepki gösteriyor. Ülkemizde bu tepkilerin en büyüğü bugün Ankara’da yaşandı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’yı yapmış olduğu terör saldırıları Ankara’da on binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Ankara’daki insanlar Filistin için sokaklara dökülerek yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Memur Sen konfederasyonu öncülük etti. Uzun süre yürüyüş gerçekleştiren kalabalık, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne kadar yürüdü. Sonrasında basın açıklamaları gerçekleştirildi. Kalabalık grubun ellerinde Türk ve Filistin bayrakları vardı. Kalabalık grup yürüyüş boyunca sloganlar atarak İsrail’e lanet yağdırdı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 04:15
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Anahtar Kelimeler:
Ankaraİsrail
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