Ankara'da memurların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi

Ankara Valiliği yayımladığı yeni bir genelgeyle bazı kurumların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni karara göre bazı kurumlar 08:00 17:00 arası çalışma düzenine devam ederken, diğer kurumlar ise 08:30 ile 17:30 ve 09:00 ile 18:00 arasında çalışacak. Ayrıca bazı kuruluşların saat 10:00 ila 19:00 arasında çalışacağı belirtildi.
Ankara Valiliği yeni çalışma saatlerinin Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında yoğunluğun azaltılması ve Covid – 19 salgınının bulaşma riskinin ortadan kaldırılması için yapıldığını belirtti. Yeni karara göre memurların çalışma saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olacak şekilde uygulanacak.
Son Güncelleme: 11.09.2020 17:14