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Ankara'da memurların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi

Ankara Valiliği aldığı yeni bir kararla memurların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni karara göre memurların çalışma saatleri 19:00'a kadar uzayabilecek.

11 Eylül 2020 Cuma 17:14
Ankara'da memurların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi
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Ankara Valiliği yayımladığı yeni bir genelgeyle bazı kurumların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni karara göre bazı kurumlar 08:00 17:00 arası çalışma düzenine devam ederken, diğer kurumlar ise 08:30 ile 17:30 ve 09:00 ile 18:00 arasında çalışacak. Ayrıca bazı kuruluşların saat 10:00 ila 19:00 arasında çalışacağı belirtildi.


Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında devlet memurlarına yönelik ek tedbirlerin uygulanacağı belirtildi. 26 Ağustos 2020’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde memurların çalıştırılma düzenine bakılmaksızın bakı kurum ve kuruluşlarda uzaktan ve dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesi kararlaştırılmıştı.

Ankara Valiliği yeni çalışma saatlerinin Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında yoğunluğun azaltılması ve Covid – 19 salgınının bulaşma riskinin ortadan kaldırılması için yapıldığını belirtti. Yeni karara göre memurların çalışma saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olacak şekilde uygulanacak.  



Son Güncelleme: 11.09.2020 17:14
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇalışma SaatleriDevlet Memurları
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