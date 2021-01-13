Ankara'da kaçak diş macunu operasyonu

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:58
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda ülke dışından satışa sunulmak için yurda kaçak yollar ile sokulmak istenen kullanma tarihleri geçmiş diş macunlarıyla, kişisel bakı9m ürünleri ele geçirildi.
1140 tane kaçak diş macunu ele geçirildi
Polis ekiplerinin üç aydır yaptığı fiziki takibin sonrasında Y.Ü. ve T.A.’nın Çankaya
’daki işyerlerine baskın yapıldı. Yapılan baskın sonucunda 1140 tane son kullanma tarihleri geçmiş diş macunu ele geçirildi. Son kullanma tarihleri geçen diş macunlarının tarih yazan kısımlarını keserek tekrardan tarih yazarak satışa sunmaya hazırlanan Y.Ü ve T.A göz altına alınarak adli işlem başlatıldı.
Son Güncelleme: 13.01.2021 17:58
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