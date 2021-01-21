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Ankara’da işitme engellilere destek! Toplu taşıma araçlarında işaret dili eğitimi

Başkent Ankara’da işitme engellileri sevindirecek proje hayata geçiyor. Kent Konseyi ile EGO iş birliği engelli bireyleri unutmayarak, vatandaşların ‘İşaret Dili Öğreniyorum! Projesini hayata geçirdi. Ankara otobüslerinde işaret dili tanıtımı yapılarak temel iletişim sözcükleri veriliyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 16:05
Ankara’da işitme engellilere destek! Toplu taşıma araçlarında işaret dili eğitimi
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Ankara Kent Konseyi ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projede işitme engellilerin toplum içinde iletişim halinde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunları azaltmak amacı ile İşaret Dili Öğreniyorum projesini devreye sokuyor.

 Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Engel olma, farkında ol sloganı ile oluşturulan proje kapsamında 3 milyon 500 bin işitme engelli vatandaşların sorunlarına çözüm olanağı sağlamayı hedeflediklerini açıklıyor.

 Ankara için başlatılan bu projede EGO’ya ait otobüsler Ankaray ve metro gibi toplu ulaşım araçlarında eğitmenler ve tercümanlar tarafından video hazırlandı. İşaret dili eğitimine başlanması gerektiği ile ilgili öğretici videolar ile alfabe ve temel iletişim sözcüklerinin gösterimi sağlanacak.

 EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ise proje ile alakalı düşüncelerini ifade ederken toplu taşıma araçlarında geçirilen vaktin daha değerli hale gelmesini hedeflediklerini ve her aracı eğitim amfisine dönüştürmek istediğini söylüyor. Alkaş: “Başkentimiz Türkiye'de daha önce yapılmayan bu çalışmayla diğer şehirlerimize önek ve öncü olacaktır." ifadelerini kullanıyor.

 

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
Işaret DiliIşitme EngelliAnkara
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