Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü

Sabah saatlerinde Ankara Kalecikte meydana gelen olayda hareket halindeki iki yük treni henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2 makinist can verdi.2 makinist ise hafif yaralı bir şekilde kurtulurken olay yerine birçok sağlık ekibi ve polis ekibi geldi.

Yaşanan korkunç olayda olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralara müdahale ederken ölen iki makinistin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza alanında trenleri kaldırmak için çalışmalar sürerken yetkililer olay ile ilgili incelemeler başlattı.

Olayın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği yapılacak incelemeler sonucunda belli olacakken Kalecik İstasyonu bir süre faaliyete ara verdi.

