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Ankara’da foseptik çukurunda 6 yavru köpek bulundu!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde foseptik çukurunda 6 yavru köpek bulundu. Hayvanseverler tarafından kurtarılan 6 yavru köpek veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeklerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

23 Nisan 2021 Cuma 13:56
Ankara’da foseptik çukurunda 6 yavru köpek bulundu!
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinin Selametli mevkiinde gerçekleşen olayda kapağı açık olan foseptik çukurunda 6 yavru köpeğin olduğu fark edildi. Ölmek üzere olan yavru köpekler hayvanseverler tarafından zorlu mücadele sonucunda kurtarıldı.

Patiliköy Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Deneği kurucusu Volkan Koç, olay gününü anlattı. Köpekleri bulduğunda yavruların kötü durumda olduğunu söyleyen Koç, 1 saatlik yolun ardından köpekleri ölmek üzereyken bulduklarını aktardı. Kalp masajı yapılan köpekler apar topar kliniğe götürüldü.

Yavru köpekler henüz 20 günlük olduğunu düşünen Koç, ihbar sonucunda köpeklere ulaştığını ve telefonda kendisine çukura düştüklerini söylediler dedi. Veteriner hekimi ise 6 yavru köpeğin yürüyemeyeceğini açıkladı. Koç: “Foseptik çukurunun kalın bir kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş. Biz, köpeklerin atıldığını düşünüyoruz. Bu köpekleri istemeyen birileri foseptik çukurunu açtılar, köpekleri attılar ve gittiler" ifadelerini kullandı.

Köpekler acil olarak kliniğe yetiştirilirken ilk müdahalelerin yapılması ardından küveze konulduğunu açıkladı. Şu an daha iyi olduklarını fakat beslenemediklerini bu yüzden annelerini arayacaklarını söyledi.




Son Güncelleme: 23.04.2021 13:56
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraGölbaşıFoseptikKöpek
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