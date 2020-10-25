Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon

Ankara’da uyuşturucu satıcılarının yakalanması için başlatılan operasyon ile 2018 yılında geniş çaplı bir operasyon yapıldı ve aralarında önemli kişilerin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen Kalkan operasyonu ile örgüt ile bağlantısı bulunan birçok kişi ele geçirilmiş ve örgüt yöneticisi olduğu öğrenilen Emre Z. Adli kişinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kalkan operasyonu ile önemli deliller ele geçirilmiş firari olan Emre Z. İçin adres tespiti yapılarak Özel harekât polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Özel harekât tarafından belirlenen adreste suç örgütü yöneticisi Emre Z. yakalandı.

Yakalanan zanlı sorgu için polis karakoluna getirildi.

