İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon

Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmının yönetildiği ve bunu organize eden suç örgütü lideri polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı.

25 Ekim 2020 Pazar 11:08
Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon
Takip Et:

Ankara’da uyuşturucu satıcılarının yakalanması için başlatılan operasyon ile 2018 yılında geniş çaplı bir operasyon yapıldı ve aralarında önemli kişilerin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen Kalkan operasyonu ile örgüt ile bağlantısı bulunan birçok kişi ele geçirilmiş ve örgüt yöneticisi olduğu öğrenilen Emre Z. Adli kişinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.


Kalkan operasyonu ile önemli deliller ele geçirilmiş firari olan Emre Z. İçin adres tespiti yapılarak Özel harekât polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Özel harekât tarafından belirlenen adreste suç örgütü yöneticisi Emre Z. yakalandı.

Yakalanan zanlı sorgu için polis karakoluna getirildi.



Son Güncelleme: 25.10.2020 11:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraUyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı resmi gazete'de yayımlandı
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı resmi gazete'de yayımlandı
24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor
24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları 2 binin üzeriden seyretmeye devam ediyor
Bakan Koca: Evde bulaş oranı yüksek
Bakan Koca: Evde bulaş oranı yüksek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığı açıklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığı açıklandı
Bakan Koca 23 ekim vaka saylarını duyurdu! Son 24 saatte ki vaka sayısı 2165
Bakan Koca 23 ekim vaka saylarını duyurdu! Son 24 saatte ki vaka sayısı 2165
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'

Popüler Haberler

Khabib Gaethje maçını kim kazandı? Khabib Gaethje UFC maçı S Sport Plus maç özeti
Halkbank 100 Bin TL emekli kredi şartları
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı!
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2020
Çalışan kadınların doğum izin hakları nelerdir? Doğum parası ve annelik parasından nasıl yararlanılabilir?
Alev Alev 1.bölüm tanıtım fragmanı
Engelli bireylere devletin sağladığı destek ve haklar 2020
30.000 tl'ye kadar alınabilecek 2. el araba önerileri 2020
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2020
Bordo Bereli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? 2020 TSK bordo bereli askerlik şartları
2020 MEB Öğretmen adaylarının adaylık kaldırma sınav tarihi açıklandı!
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar
Kuruluş Osman Ertuğrul bey ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı?
Emekli olan kişilere müjde! 1500 TL alabilme imkanına sahipler!
Süper lig sezon arası ne kadar sürecek? Ara transfer sezonu ne zaman açılıp ne zaman bitecek?
Yasak Elma Kaya neden yok? Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 25 Ekim 2020 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Günlük burç yorumları 26 Ekim 2020 Pazartesi - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
İbo Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show yayın tarihi ve ilk konukları belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.