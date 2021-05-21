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Ankara’da FETÖ/ PDY operasyonunda 67 gözaltı!

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 67 FETÖ/ PDY örgüt mensubu için gözaltı kararı verildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:11
Ankara’da FETÖ/ PDY operasyonunda 67 gözaltı!
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Ankara merkezinde 24 ilde operasyon düzenlendi. ‘Mahrem hizmetleri’ olarak yapılan operasyonda daha önceden görevinden uzaklaştırılmış kişiler yer aldı. 17 kişilik birinci sınıf Emniyet Müdür 2’si yüzbaşı ve 5’üsteğmen, 43’ü astsubay olarak toplamda 67 şüpheli gözaltına alındı.

Savcılık açıklamasında ise örgüt mensupları için ‘mahrem imamlarla’ iletişim halinde oldukları tespit edildi. Bu anlamda örgütsel kodlamalar ile anlaşan kişiler aslında daha önceden kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri alınmış birinci sınıf emniyet müdürü oldukları ortaya çıktı.

MİT ise Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca ayrıntılı ortak çalışmalrı sayesinde birçok kişiyi tespit etti. Bu anlamda 2'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 43'ü astsubay olmak üzere 50, toplam 67 şüphelinin, Ankara merkezli 24 ilde, 21.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü konu hakkında sıkı takibini sürüyor.


Son Güncelleme: 21.05.2021 15:11
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖPdyOperasyonMahrem HizmetYüzbaşıAstsubay
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