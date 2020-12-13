Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü mevkisinde yapımı devam eden inşaatta göçük meydana geldi. İnşaatın alt yapısında çalışan 2 işçi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sonrası göçük altında kalan işçilerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait yeni hizmet binasını inşaatının alt yapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen olay sırasında inşaatta bulunan işçilerden Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun (48) göçük altında kaldılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Başlatılan kurratma çalışmaları sonrasında ekipler enkaz altında kalan işçileri çıkardılar. Göçük altından çıkarılan işçilerden Ahmet Tokgöz'ün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.