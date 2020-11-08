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Ankara'da faciayı kedinin çıkardığı sesler engelledi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde üç katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Daire sakinleri evdeki kedinin miyavlama seslerine uyanınca çıkan yangından son anda canlarını kurtardılar.

08 Kasım 2020 Pazar 09:29
Ankara'da faciayı kedinin çıkardığı sesler engelledi
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Ankara Pursaklar’da üç katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde bir yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan kedinin miyavlama seslerine uyanan iki kız kardeş gece kendilerinin dışarı atarak canlarını kurtardı. 

Yangın, gece geç saatlerde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir dairenin giriş katında meydana geldi. Yangının çıkış sebebi şuan için bilinmiyor.


Ananelerinin evinde kalan 21 ve 17 yaşlarındaki Nazmiye Şevval ve İrem yazıcı adlı iki kız kardeş gece kedileri olan Cengizhan’ın miyavlama seslerine uyandılar uyandıklarında evde çıkan yangını gördüler. Kendilerini son anda evden atan kız kardeşler canlarını kurtarırken, komşuların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval ve İrem Yazıcı, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulansta tedavi edildi. Yangında maddi hasar meydana geldi.



Son Güncelleme: 08.11.2020 09:29
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AnkaraYangın
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