Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir evin eğlence mekanı olarak işletildiği bilgisi üzerine, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
25 bin 200 lira para cezası uygulandı
Evin sahibi sabıkalı çıktı
Eğlence düzenlendiği tespit edilen ikamet, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken ev sahibine 17 bin 399 lira idari para cezası kesildi. Ev sahibi Osman Ö.’nün emniyette çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Son Güncelleme: 14.01.2021 16:31