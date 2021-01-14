Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir evin eğlence mekanı olarak işletildiği bilgisi üzerine, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

25 bin 200 lira para cezası uygulandı

Evin sahibi sabıkalı çıktı

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evde çeşitli markalara ait 35 şişeele geçirildi. Evde sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak eğlence düzenleyen 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Eğlence düzenlendiği tespit edilen ikamet, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken ev sahibine 17 bin 399 lira idari para cezası kesildi. Ev sahibi Osman Ö.’nün emniyette çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.