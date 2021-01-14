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Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir evin eğlence merkezi olarak işletildiği ihbarını alan polis ekipleri, eve baskın düzenledi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:31
Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler!
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir evin eğlence mekanı olarak işletildiği bilgisi üzerine, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

25 bin 200 lira para cezası uygulandı

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evde çeşitli markalara ait 35 şişe alkol ele geçirildi. Evde sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak eğlence düzenleyen 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Evin sahibi sabıkalı çıktı

Eğlence düzenlendiği tespit edilen ikamet, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken ev sahibine 17 bin 399 lira idari para cezası kesildi. Ev sahibi Osman Ö.’nün emniyette çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraYenimahalleEğlenceAlkol
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