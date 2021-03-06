Ankara'da ekmeğe yapılan zam iptal edildi

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, geçtiğimiz günlerde fırıncıların ekonomik zorluklar çektiğini gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 16 oranında zam yapıldığını duyurmuştu. Fırıncıların zararının karşılanması amacıyla zam kararı alındığını söyleyen Alnıaçık, Ankara’da ekmek fiyatının 1,75 TL olarak güncellendiğini açıklamıştı. Vatandaşlardan gelen tepkiler sonrasında Ankara Valiliği yeni bir açıklama yaparak, zammın iptal edildiğini kamuoyuna duyurdu.

Ekmeğe yapılan zam iptal edildi

Ankara Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından ekmeğe 0,25 kuruşluk zam yapılmış ve ekmek fiyatı 1,75 TL’ye yükseltilmişti. Ankara Valiliği, vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirerek yapılan zammın iptal edildiğini açıkladı. İptal kararı ile Ankara’da ekmek fiyatları yeniden 1,5 TL oldu.

Ankara Valiliği’nin açıklaması şöyle:

‘’Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası’nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir.’’