Ankara'da bir hasta odasında yangın çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Üniversitesine Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı olan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında Mehmet Beşparmak adında bir hasta odasında yangın çıkardı. Binanın 3. Katında gece saat 04:30’da çıkan yangın kısa sürede odayı kapladı. M.E.’nin refakatçisi olarak kalan Kadir Beşparmak çıkan olayı kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.
Odasında yangın çıkaran Mehmet Beşparmak yatağında ölü bulunurken alevlerden ve dumandan etkilenen iki kişi olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Son Güncelleme: 28.09.2020 19:13