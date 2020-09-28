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Ankara'da bir hasta odasında yangın çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Üniversitesine Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalığı Anabilimi'nde bir hasta odasında yangın çıkardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri gönderilirken hastanın cansız bedenine ulaşıldı. Çıkan yangın nedeni ile yaralanan iki kişi ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:13
Ankara'da bir hasta odasında yangın çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı
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Ankara Üniversitesine Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı olan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında Mehmet Beşparmak adında bir hasta odasında yangın çıkardı. Binanın 3. Katında gece saat 04:30’da çıkan yangın kısa sürede odayı kapladı. M.E.’nin refakatçisi olarak kalan Kadir Beşparmak çıkan olayı kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.


Ankara Üniversitesine Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında tedavi gören Mehmet B. Nedeni bilinmeyen olaylar sonrasında odasında yangın çıkardı. Refakatçisi Kadir B. Tarafından itfaiye ekiplerine haber verilirken ekipler gelene kadar alevler odayı ele geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yangının çıktığı binada mahsur kalan hastalar merdivenler yardımı ile tahliye edildi.

Odasında yangın çıkaran Mehmet Beşparmak yatağında ölü bulunurken alevlerden ve dumandan etkilenen iki kişi olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:13
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraYangın1 ölü2 Yaralı
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