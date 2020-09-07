Ankara'da bir güvenlik görevlisi çalıştığı bankanın aracından 4.5 milyon TL çalıp kaçtı

Ankara güvenlik görevlisi çalıştığı bankada nakil aracından 4.5 milyon TL çaldı. Güvenlik görevlisi A.B. ile görevli A.Ö. ile birlikte bankanın Vatan Caddesi’nde bulunan şubesine geldi. A.Ö.’yü şubeye bırakan A.B. bir işi olduğunu söyleyip döneceğini belirtti. Bir süre sonraysa nakil aracının park edilen noktada olmadığını gören ve Ayhan B.’nin dönmemesi üzerine şüphelenip şirketi arayan A.B. durumu yetkililere bildirdi.

Araç başka banka önünde bulunduğu

Farklı bir araçla kaçtı

Yapılan incelemelerin sonucunda aracın aynı caddedeki başka bir bankanın önünde durduğu tespit edildi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan kısa incelemeyi müteakip banka nakil aracının terk edildiğini belirledi.

Para dolu çantanın araçta bulunmaması üzerine araştırma yapan ekipler görgü tanıklarının verdiği ifade çerçevesinde zanlının para dolu çantayla Selahattin B.’ye ait araca binip olay yerinden ayrıldığı görüldü. A.Ö.’nün ifadesine başvuru yapan ekipler A.B.’nin yakalanması konusunda çalışma başlattı.