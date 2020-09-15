İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Ankara'da alkollü bir kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü

Ankara'nın Cebeci Mahallesi'nde alkollü olduğu tespit edilen bir kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü. Alkollü şahıs acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

15 Eylül 2020 Salı 19:02
Ankara'da alkollü bir kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü
Takip Et:


Ankara’da alkollü olduğu belirlenen bir kişi, elektrik altyapısı için kazılan kanalın içerisine düştü. Edinilen bilgilere göre Cebeci Mahallesi’nde alkollü bir kişinin kanala düştüğünü gören vatandaşlar şahsı kurtarabilmek için seferber oldu.

Eczanelerden oksijen tüpü getirilen kişi 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 15.09.2020 19:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez kaçak yollarla maymun sahiplendi
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, üçüncü kez kaçak yollarla maymun sahiplendi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi: "10 araç birbirine girdi"
Aracı arızalanan vatandaşa emniyet güçleri yardım etti
Aracı arızalanan vatandaşa emniyet güçleri yardım etti
Fikret Orman Cunda Adası'nda arsa bakıyor!
Fikret Orman Cunda Adası'nda arsa bakıyor!
Yetişkin filmlerinin ünlü ismi Zoe Parker evinde ölü halde bulundu
Yetişkin filmlerinin ünlü ismi Zoe Parker evinde ölü halde bulundu
Maske fabrikası gibi okul! 2 milyon maske üretildi
Maske fabrikası gibi okul! 2 milyon maske üretildi

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 İstanbul Grand Prix bilet satışları 15 Eylül'de başlıyor
Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar
Yasak Elma 76. bölümde ne oldu? 77. bölüm fragmanı!
Sefirin Kızı 19. bölümde ne oldu? Dizinin 20. bölüm fragmanı
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
TOKİ Erzincan Kemaliye kura çekilişi sonucu hak sahipleri belli oldu
Doğduğun Ev Kaderindir 1 Nisan Çarşamba yeni bölüm var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Rüyada ölmüş anneyi görmek ne demektir? Rüyada ölen yada ölmüş anneyi görmenin anlamı, tabiri nedir?
Faizsiz taksitli ödeme ile sıfır araç satış kampanyaları başladı!
Yeni askerlik kanunu kabul edildi! Terhisler hangi tarihte başlayacak? Silah altındakiler hangi tarihte terhis olabilecek?
Medipol Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?
Altın ne kadar oldu? 15 Eylül 2020 Salı Güncel altın fiyatları 15 Eylül 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 15 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.