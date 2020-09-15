Ankara'da alkollü bir kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü
Ankara'nın Cebeci Mahallesi'nde alkollü olduğu tespit edilen bir kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü. Alkollü şahıs acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
15 Eylül 2020 Salı 19:02
Takip Et:
Ankara’da alkollü olduğu belirlenen bir kişi, elektrik altyapısı için kazılan kanalın içerisine düştü. Edinilen bilgilere göre Cebeci Mahallesi’nde alkollü bir kişinin kanala düştüğünü gören vatandaşlar şahsı kurtarabilmek için seferber oldu.
Eczanelerden oksijen tüpü getirilen kişi 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.