Ankara'da alkollü bir kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü

’da alkollü olduğu belirlenen bir kişi, elektrik altyapısı için kazılan kanalın içerisine düştü. Edinilen bilgilere göre Cebeci Mahallesi’nde alkollü bir kişinin kanala düştüğünü gören vatandaşlar şahsı kurtarabilmek için seferber oldu.

Eczanelerden oksijen tüpü getirilen kişi 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.