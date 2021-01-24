Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Sapık baba, öz kızına tecavüz etti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde çobanlık yapan 37 yaşındaki E.A, Ağustos ayında hayvanları otlattığı bölgede bulunan konteynerde, 19 yaşındaki öz kızı H.A’ya cinsel istismarda bulundu. Mide bulandıran olayın ardından hamile kalan kızı, kürtaj süresi geçtikten sonra hastaneye gittiği için kürtaj yaptıramadı. Genç kız, yakınlarına yaşadığı olayı anlatınca baba suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Köy halkı ise kızına bu iğrençliği yapan adamın evini ateşe verdi.

Babasından hamile kaldığını söyledi

Babasının cinsel istismarı sonrası hamile kalan H.A., kürtaj için yasal sürenin geçmesi nedeniyle bebeği aldıramadı. 19 yaşındaki genç kız, Eskişehir’de bulunan akrabalarının yanına gidince mide bulandıran olay açığa çıktı. Akrabalarının ısrarı üzerine itirafta bulunan genç kız, babasının kendisineettiğini söyledi.

Olayı öğrenen yakınları, durumu İl Jandarma Komutalığı’na bildirdi. 2 çocuğu olan E.A., yakalanarak gözaltına alındı. E.A.’nın jandarmadaki sorgusunda, kızına cinsel istismar uyguladığını itiraf ettiği öğrenildi. Sapık baba, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük Eylül’de aynı mahallede istismara uğrayarak öldürülmüştü

Olayın yaşandığı Uzunbeyli Mahallesi’nde 2018 yılında Uğur Koçyiğit adlı cani, komşusunun kızı 8 yaşındaki Eylül’e tecavüz ettikten sonra öldürmüştü.