Ankara'da 300 esnaf ses kaydı yüzünden zorda

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Kuyumcuların bulunduğu Kızılay Büyük Çarşı’da esnafın başı bu aralar sosyal medya üzerinden yayılan bir ses kaydı yüzünden sıkıntıda.

SES KAYDI ESNAFA DARBE VURDU

İddialara göre sosyal medya üzerinden yayılan bir ses kaydında söylenenlere göre büyük çarşı esnafının hepsine ambulanslar gelip alıp korona-virüs teşhisi koyulmuş. Bu iddialar neticesinde Çarşıya hiçbir müşterinin gelmediğini ve satışların biranda kesildiği söyleyen esnaf çok zor durumda.

MAĞDUR OLDUK

Yayılan bu ses kaydının asılsız olduğunu belirten esnaf Çarşıda şuana kadar bir vaka görüldüğünü o kişinin de 21 gündür evinde karantinada olduğu söylendi. Bu ses kaydı yüzünden tüm esnafın mağdur olduğunu 2 gündür tek bir kişinin bile çarşıya uğramadığını belirttiler.

Durumun çok vahim olduğundan bahseden esnaf elektrik faturalarını dahi ödeyemediklerinin eleman ücreti veremediklerinden dert yandılar.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini söylediler.

