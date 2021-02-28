Ankara'da 20 köpeğin cesedine rastlandı

Ankara’nın ilçelerinden biri olan Gölbaşı’nda bulunan Gölbaşı Sanayi Sitesinin yakınlarında köpek cesedi görüldü. Bu cesetleri gören semt sakinleri ise direkt olarak polise haber verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri semt sakinlerinin ihbarı üzerinde anında bölgeye geldi ve inceleme başlattı. İnceleme de bulunan ekipler, köpeklerin bazılarına moloz döküldüğünü, bazılarının da toprağa gömüldüğünü tespit etti.

Köpeklerin otopsisi için, otopsi yerlerine kaldırıldı. Gölbaşı Belediyesi ise bölgedeki molozu temizledi. Gerekli tedbirlerin ise yapılacağını bildirdi. Olay yerine gelen Ankara BarosuKurulu Üyesi Pelin Yörük, bir katliamın ve zehirlenmenin olup olmadığını ifade edemediklerini aktardı.

Olayı takip edeceğini söyleyen Yörük, hayvanların sonradan bölgeye getirilip getirilmediğini bilmediklerini ve araştıracaklarını söyledi. Yörük, üzgün olduğunu ve en kısa sürede olayı cevaplandırmak istediklerini vurguladı. Bölgeyle konuştuğunu söyleyen Yörük, ekiplerin yoğun çalıştığını ve çok üzgün olduğunu ifade etti.

