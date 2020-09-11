Ankara Valiliğinden çalışma saatlerine yeni düzenleme

Ankara Valiliği salgın ile mücadele kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenleme yapılmasına karar verdi.

Ankara’da korona-virüs hastalığının artması sebebiyle salgın ile mücadele kapsamında alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Ankara’da son zamanlarda salgının daha da artması sebebiyle Ankara Valiliği harekete geçti. Son yapılan açıklamalarda salgın yayılımını en aza indirmek için Valiliğe bağlı kurumlarda çalışma saatlerine yeni düzenleme getirildi. Artık normalleşme süreci sonrasında kontrollü sosyal hayat geçişinde yoğunlukla ve salgınla mücadele bulaşma hızını azaltmak için mesai saatleri ; ‘08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.' İfadeleri yer aldı. Bu alınan kararlar tüm kamu kurumlarda geçerli olacak.