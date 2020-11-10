Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...

Özellikle sonbahar mevsimininde gelmesiyle artan koronavirüs vakalarına karşı Bakanlık ve İl Valilikleri yeni tedbirler açıklamaya devam ediyor.

Özellikle vaka sayılarının beklenenden fazla artış gösterdiği büyükşehirde İl Valilikleri yeni tedbir ve önlem kararları alıyor.

Son olarakAnkara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kısıtlama kararlarını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, risk grubunda olan 65 yaş ve üstü vatandaşların haftaiçi ve haftasonu her gün sabah saat: 10.00 ile akşam üzerei 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kurallarına uymak şartı ile sokağa çıkabileceklerini, bu saatlerinde dışında ise dışarıya çıkmalarının kısıtlandığını duyurdu. Ayrıca söz konusu yasak ile ilgili olarak denetimlerin yapılacağı ve kurallara uymayanlara idari para cezası işleminin yapılacağı açıklandı.

Söz konusu kısıtlama kararını Ankara Valisi Vasip Şahin twitter hesabından tüm Ankara halkına duyurdu.