Ankara Valiliği duyurdu! OSB, küçük sanayi sitelerinde mesai saatleri düzenlendi

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan korona virüs gündemli kabine toplantısı sonrasında yeni tedbirler ve kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Toplantı sonrasında özellikle vaka sayılarında rekor artışların olduğu büyükşehirlerde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları ile kalabalık ve hareketliliğin azaltılması için illerde mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gündeme gelmişti.

Bu karar sonrasında Başkentninden mesai saatleri ile ilgili olarak açıklama geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin yapmış olduğu açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kuruluca alınan karar gereği kentin sınırları içinde faaliyet gösteren organize sanayi bölgesi, küçük çaplı sanayi sitelerinin ve tüm sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00 ile 18.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

KURULUN KARARI İÇİN TIKLAYIN