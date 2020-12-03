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Ankara Valiliği duyurdu! OSB, küçük sanayi sitelerinde mesai saatleri düzenlendi

Ankara Valiliği yapmış olduğu açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:38
Ankara Valiliği duyurdu! OSB, küçük sanayi sitelerinde mesai saatleri düzenlendi
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Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan korona virüs gündemli kabine toplantısı sonrasında yeni tedbirler ve kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Toplantı sonrasında özellikle vaka sayılarında rekor artışların olduğu büyükşehirlerde  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları ile  kalabalık ve hareketliliğin azaltılması için illerde mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gündeme gelmişti.

Bu karar sonrasında Başkent Ankara Valiliğininden mesai saatleri ile ilgili olarak açıklama geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin yapmış olduğu açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kuruluca alınan karar gereği kentin sınırları içinde faaliyet gösteren organize sanayi bölgesi, küçük çaplı sanayi sitelerinin ve tüm sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00 ile 18.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

KURULUN KARARI İÇİN TIKLAYIN



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:38
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Ankara ValiliğiKoronavirüsAnkara Valiliği Mesai Saatleri
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