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Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül 2021 tarihinde açılıyor

Ankara ile Sivas arasında yüksek hızlı tren hattı açılıyor. Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül 2021 tarihinde açılıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:37
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül 2021 tarihinde açılıyor
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2018 yılında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve üç yıldır yapım aşamasında olan Ankara Sivas arası yüksek hızlı tren hattı 4 Eylül 2021 tarihinde açılacak. 4 Eylül tarihinin seçilmesinin sebebi ise Sivas’ın kurtuluş yıl dönümü olması. Açılışa cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet görevlisinin katılması planlanıyor.

Ankara ile Sivas arasında yüksek hızlı trenin açılmasının ardından Ankara ile Sivas arasında bulunan 12 saatlik ulaşım mesafesi 2 saate inecek. Bu kapsamda yeni hızlı trenin büyük bir faydası olacak. Yüksek hızlı tren hattı 393 km uzunluğa sahip olacak. Ayrıca içerisinde 66 km uzunluğunda olan 49 tane tünel yapılıyor. Ayrıca 217 tane alt ve üst geçit ile, 61 köprü ve 53 viyadük inşa edildi. Ankara ile Sivas yeni hızlı tren hattında performans testleri çok yakında başlayacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:37
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraSivasYht
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