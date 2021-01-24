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Ankara Polatlı’da iğrenç olay! Öz kızına tecavüz eden babanın evini ateşe verdiler!

Ankara Polatlı ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki çoban olarak görev yapan E.A öz kızı H.A cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile çalkalanan ilçe ayağa kalktı. 19 yaşındaki kızın ifadelerinden sonra Polatlı’da yaşayan vatandaşlar o babanın evini bularak evi ateşe verdi.

24 Ocak 2021 Pazar 16:07
Ankara Polatlı’da iğrenç olay! Öz kızına tecavüz eden babanın evini ateşe verdiler!
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Ankara Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli mahallesinde iğrenç olay mahalleliyi ayağa kaldırdı. 5 ay öncesine gerçekleşen olayda baba E.A (37) hayvanları otlattığı bölgede öz kızı H.A (19) cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından kendi babasından hamile kaldığını fark eden genç kız Polatlı’da bulunan Devlet Hastanesine giderek kürtaj olmak istedi. Kürtaj için hamilelikte ki yasal süreci aştığı için bebeği aldıramayan genç kız Polatlı’yı terk ederek akrabalarının yanına Eskişehir’e gitti.  Akrabalarının ısrarı üzerine yaşadığı olayları ve babasından hamile kaldığını söyledi.

Yakınları ihbar edince itiraf etti!

Yakınlarının genç kızın itirafından sonra polise ihbar etti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ihbarlar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. 2 çocuk babası E.A polisler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararı sonrası E.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın mahalleli tarafından duyulması ardından olayı kabul edemeyen vatandaşlar o babanın evine benzin dökerek ateşe vermeye kalktı.  İçeride kimsenin olmadığı fark edilen evde kısa sürede itfaiyenin gelmesi ile çıkan yangın söndürüldü.

O mahallede daha önce 2018 yılında ise Uğur Koçyiğit adlı kişi komşunun kızına (8) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürüp küçük kızın cesedini gömmüştü.



Son Güncelleme: 24.01.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
BabaKızCinsel IstismarPolatlı
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