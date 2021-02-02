Ankara Nallıhan'da iş yerinde tüp patladı: 4 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşanan tüp patlaması sonucunda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Yaşanan olay, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerindeki tüpün patlaması sonucunda kısa süreli korku yaşanırken yapılan ihbarlar sonucunda olay yerine pek çok polis, itfaiye ve 112 acil ekibi gönderildi. Patlama sonucunda dükkanın önünden geçen bir araçta maddi hasar saptanırken patlamanın şiddeti ile kapı ve pencereler kırıldı. Patlama sırasında dükkanda bulunan 4 kişi yaralanırken yaralılar olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.