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Ankara Nallıhan'da iş yerinde tüp patladı: 4 yaralı

Ankara Nallıhan'da bir iş yerinde bulunan tüp bir anda patladı. Patlama sonucunda kapı ve pencereler kırılırken olay yerinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi açıklamaları yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02 Şubat 2021 Salı 21:55
Ankara Nallıhan'da iş yerinde tüp patladı: 4 yaralı
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşanan tüp patlaması sonucunda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Yaşanan olay, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerindeki tüpün patlaması sonucunda kısa süreli korku yaşanırken yapılan ihbarlar sonucunda olay yerine pek çok polis, itfaiye ve 112 acil ekibi gönderildi. Patlama sonucunda dükkanın önünden geçen bir araçta maddi hasar saptanırken patlamanın şiddeti ile kapı ve pencereler kırıldı. Patlama sırasında dükkanda bulunan 4 kişi yaralanırken yaralılar olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:55
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AnkaraNallıhanIş YeriTüpPatlama4 Yaralı
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