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Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 22:03
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı
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Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, bir ilçede esnaf odası başkanlığı yapan bir kişi tarafından konuşmak için Etlik eski garajlara çağrıldı. Buraya oğlu ve yeğeni ile giden Yılmazer, kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda Yılmazer bıçaklanırken oğlu Cengizhan Yılmazer ve yeğeni Deniz Yılmazer darpedildi.  

Şüpheliler serbest bırakıldı

Olayın sonrasında on iki şüpheli gözaltına alınırken dört şüphelide adliyeye gönderildi. Şüphelilerin çıktıkları nöbetçi mahkeme dört kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.

Bıçaklanan Murat Yılmazer’in hayati bir tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Yılmazer’in avukatı serbest bırakılan şüpheliler hakkında itirazda bulunacaklarını söyledi.



Son Güncelleme: 02.01.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Minibüsçüler Esnaf OdasıMurat Yılmazer
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