Ankara metrosunu boyayan gençler kameralara yakalandı!

Ankara Macunköy'deki depoda meydana gelen olayda Ankara Metrosu'na ait trenleri boyayan iki Rusya vatandaşı genç, depoya örgü tellerini keserek girerek trenleri boyadılar. Graffitici gençler, tren vagonlarının boyandığını farkına varan güvenlik görevlilerince yakalandı.

Kimliği tespit edilen gençlerin Nikita V. ve Dmitry G. adlı şahıslar oldukları anlaşıldı. Rusya vatandaşı olan gençler bunu sosyal medyadan para kazanmak için yaptıklarını söyledi.

Gençler polis ekiplerine teslim edildi ve daha sonra olay hakkında araştırma başlatıldı.

Hadise ile ilgili konuşan yetkililer böyle olayların çok sık yaşandığını vurulayarak, özel malzemelerle temizlenen trenlerin ise iki gün süresince hizmet veremediğini, olayı gerçekleştirenlerin ise genellikle yabancı uyruklu kişler olduklarını belirttiler.