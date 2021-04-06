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Ankara merkezli 8 ile dev narkotik operasyonu! 81 kişi gözaltına alındı

Ankara merkez olmak üzere toplam 8 ayrı ilde düzenlene narkotik operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı. Operasyona 256 ekip ve 1200 personel katıldı.

06 Nisan 2021 Salı 11:42
Ankara merkezli 8 ile dev narkotik operasyonu! 81 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da İl Emniyeti'ne bağlı narkotik şube ekipleri, özel harekat polisleri ile birlikte 8 ilde eş zamanlı bir operasyon başlattı. Vadi ismi ile gerçekleştirilen şafak operasyonunda birçok ev ve iş yerlerine baskın yapılırken 81 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalarda il emniyetine bağlı narkotik polisleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda uyuşturucu ile birlikte uyarıcı maddelerle ilgili ticaret yaptıklarını belirledikleri 131 kişinin kimlik bilgilerini ve ikametgah adreslerini tespit ettiler.

Sokak satıcısı olarak 8 ay gibi bir süredir teknik ve fiziki takiple arana 131 kişide 80 ayrı delillendirme çalışması yapılırken, bu çalışmalar sonrasında satıcı kimliği ile dolaşan kişilerle irtibatlı olduğu belirlene 156 kişiyle ilgili yasal işlemler başlatıldı ve içlerinde 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçlerinden 36'sı tutuklanan diğer şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Ankara başta olmak üzere İstanbul,  Antalya ve Diyarbakır ile birlikte Batman, Adıyaman Elazığ ve Mersin'de de eş zamanlı baskınlar yapıldı. 128 adrese gerçekleştirilen operasyona 256 ekip ve 1200 personel katılırken bunlara özel harekat polisleri de destek verdi. Vadi isminin verildiği şafak operasyonunda ekipler 81 kişiyi yakaladılar ve gözaltına aldılar. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

Narkotik polisler, operasyonda çok sayıda eroin ve kokainin yanı sıra metamfetaminin, bonzai, extazy hap, captagon gibi maddelerin yanı sıra bunların yapımında kullanılan materyallere el koydu.



Son Güncelleme: 06.04.2021 11:42
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraUyuşturucu OperasyonuNarkotik Operasyonu81 Gözaltı
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