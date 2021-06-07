Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021

Liselere Geçiş Sınavının tamamlanması sonrasında öğrencilerde liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Başkent Ankara’da bulunan liselerin 2021 yılında ki taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırılmaya devam ederken öğrenciler araştırmalarına sınavlar sonrasında hız verdi.

Ankara liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimler 2021