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Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021

LGS sınavının gerçekleşmesi sonrasında pek çok kişi liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi, Ankara liseleri taban puanları ve Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:14
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Takip Et:

Liselere Geçiş Sınavının tamamlanması sonrasında öğrencilerde liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Başkent Ankara’da bulunan liselerin 2021 yılında ki taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırılmaya devam ederken öğrenciler araştırmalarına sınavlar sonrasında hız verdi.

Ankara liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimler 2021

Okul Adı

Okul Türü

Öğretim Süresi

Öğretim Şekli

Yabancı Dili

Kont.

Taban Puan

En Yüksek Yüzdelik Dilim

En Düşük Yüzdelik Dilim

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

495,1

0,09

0,01

ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

330

484,21

0,72

0,01

ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

483,71

0,75

0,09

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

240

475,27

1,48

0,72

ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

474,76

1,53

0,2

ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

470,76

1,93

0,2

ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

469,34

2,07

0,11

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

468,21

2,19

0,25

ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

463,2

2,73

1,68

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi

Anadolu Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

300

461,45

2,94

0,11

ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

459,06

3,22

0,81

ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

457,35

3,43

2,28

ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

450,49

4,33

2,1

ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

240

450,23

4,36

2,2

ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

Almanca

60

448,93

4,53

1,45

ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

447,58

4,71

2,22

ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

447,1

4,78

3,3

ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

443,04

5,35

2,92

ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

Çince

60

441,76

5,54

3,94

ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

441,16

5,63

2,78

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

438,53

6,02

2,15

 

ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

437,02

6,25

0,93

ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

435

6,56

0,81

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

210

432,79

6,91

0,54

ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

431,16

7,16

1,25

ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

430,12

7,33

2,67

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

429

7,5

0,63

ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

428,71

7,55

2,85

ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

427,59

7,73

2,38

ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

425,47

8,08

0,46

ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

420,98

8,85

4,72

ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

416,8

9,58

5,44

ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

415,88

9,75

2,09

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

413,27

10,22

1,74

ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

412,51

10,36

1,84

ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

411,97

10,46

0,11

ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

411,19

10,61

5,53

ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

407,72

11,28

2,6

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

401,17

12,62

8,09

ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

398,5

13,18

6,75

ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

396,65

13,58

8,39

ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

395,68

13,8

2,56

ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

90

395,39

13,86

7,24

ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

395,27

13,89

6,41

ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

90

389,27

15,24

8,61

ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

387,35

15,7

6,53

ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

378,93

17,75

7

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

378,11

17,96

9,25

ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Erkek

İngilizce

60

371,57

19,72

7,9

ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

368,08

20,69

12,44

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

120

366,15

21,22

2,77

ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

90

364,04

21,82

7,65

ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

360,83

22,78

12,87

ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

120

359,47

23,19

6,97

ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

358,39

23,51

8,09

 

ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

356,58

24,07

8,58

ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

356,04

24,23

11,48

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

120

355,86

24,29

7,25

ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

90

353,46

25,05

5,8

ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

60

352,4

25,4

5,82

ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Erkek

İngilizce

60

341,95

28,87

8,89

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

341,7

28,96

19,14

ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

338,54

30,07

13,05

ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

336,72

30,7

15,49

ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

336,08

30,93

9,43

ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

335,89

31

12,87

ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

60

335,51

31,13

8

ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

329,31

33,39

17,19

ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

325,95

34,63

8,59

ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

322,75

35,86

15,4

ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

90

321,21

36,46

7,67

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

320,46

36,75

14,68

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

319,12

37,27

21,51

ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

312,43

39,93

19,3

ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

310,49

40,72

16,47

ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

310,22

40,83

13,5

ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

310,15

40,86

21,09

ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

310,1

40,88

15,92

ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

309,3

41,21

11,77

ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Erkek

İngilizce

30

308,16

41,69

8,88

ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

306,59

42,33

19,5

ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

299,46

45,34

17,84

ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

298,59

45,72

25,41

ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

297,77

46,07

26,52

ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

295,79

46,93

25,65

ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

290,83

49,1

24,58

ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

290,32

49,32

19,82

ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

289,94

49,49

18,24

ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

289,43

49,72

26,09

ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

286,85

50,86

16,48

ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız

İngilizce

30

279,69

54,08

18,9

ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

273,76

56,79

30,91

ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız

İngilizce

30

269,96

58,56

25,31

ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

258,48

63,95

33,28

ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

258,41

63,98

25,43

ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

256,71

64,79

24,22

ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

256,06

65,1

35

ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

245,21

70,28

13,4

ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Erkek

Arapça

30

244,82

70,47

12,75

ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

214,33

85,24

39,68

ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

      

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:14
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Liseleri Taban PuanlarıAnkara Liseleri Yüzdelik Dilimi2021
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