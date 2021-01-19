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Ankara Kuğulu parkta bulunan Kuğular -17 dereceye dayanamadı

Ankara Çankaya ilçesinde bulunan meşhur Kuğulu Park mevsim değişikliğine dayanamayarak buz tuttu. -17 dereceyi gören Ankara köprü ve üst geçitlerin buz sarkıtları oluşması ile Kuğulu Park havuzu da dondu. Soğuğa dayanamayan kuğular ise buz tuttu.

19 Ocak 2021 Salı 15:01
Ankara Kuğulu parkta bulunan Kuğular -17 dereceye dayanamadı
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Ankara’ya kar yağması ile en soğuk gecelerinden biri yaşanan Çankaya’da sıcaklık -17 dereceyi gösterdi. Ankaralılara buzlanma uyarıları yapılırken belirli bölgelerde ise arabalar buz tuttu.   Bazı köprü geçitlerin altında buz sarkıtlarının oluşması ise dikkat çekti.  Yetkililer ise yollara çıkarak sürücüleri gizli buzlanmalara karşı uyarıda bulundu.

Kuğulu Park’ta ise hava sıcaklığının gece düşük olması ile süs havuzunda bulunan kuğuların buz tutmaları görüldü.  Meteorolojiye göre Ankara ili için soğukların devam edeceğini hava sıcaklığının ise gün içerisinde en yüksek 4 derece olacağı söylendi.



Son Güncelleme: 19.01.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKuğulu ParkÇAnkaya
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