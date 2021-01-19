Ankara Kuğulu parkta bulunan Kuğular -17 dereceye dayanamadı

Ankara’ya kar yağması ile en soğuk gecelerinden biri yaşanan Çankaya’da sıcaklık -17 dereceyi gösterdi. Ankaralılara buzlanma uyarıları yapılırken belirli bölgelerde ise arabalar buz tuttu. Bazı köprü geçitlerin altında buz sarkıtlarının oluşması ise dikkat çekti. Yetkililer ise yollara çıkarak sürücüleri gizli buzlanmalara karşı uyarıda bulundu.

Kuğulu Park’ta ise hava sıcaklığının gece düşük olması ile süs havuzunda bulunan kuğuların buz tutmaları görüldü. Meteorolojiye göre Ankara ili için soğukların devam edeceğini hava sıcaklığının ise gün içerisinde en yüksek 4 derece olacağı söylendi.