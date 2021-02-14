Ankara için şiddetli kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler kapsamında yarın itibari ile Ankara’da şiddetli kar ve buzlanma bekleniyor.

Yarın il genelinde kar yağışı başlayacak. Yağış, kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olacak. Kar yağışı Salı gününe kadar aralıklarla devam edecek. Aralıklarla ama kuvvetli beklenen yağışın 8-20 santimetre olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Salı öğle saatlerinde ve Çarşamba sabah saatlerinde aralıklarla hafif kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor.

Hava durumundan alınan bilgiye göre şehir merkezinde yarın en düşük sıcaklık sıfırın altında 1 iken, en yüksek sıcaklığın da 1 olacak. Salı günü ise en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 iken en yüksek ise sıfırın altında 2 olacak. Çarşamba en düşük sıcaklık sıfırın altında 7 iken en yüksek sıcaklık sıfırın altında 3 olacak. Peşembe günü en düşük sıcaklık sıfırın altında 16 iken en yüksek sıcaklık sıfırın altında 6 olacak. Cuma ise en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 iken en yüksek sıcaklık 0 civarında olacak. Bunun yanı sıra çevre illerde yer yer daha düşük sıcaklıklar bekleniyor.

Kar yağışının yanı sıra yarın ve Salı günü tipi görülebilir. Yağışın hafta boyunca süreceği de tahminler arasında yer alıyor. Gelen haberlerde kuvvetli buzlanma ve don nedeni ile olabilecek tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği bildirildi.