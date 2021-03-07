Ankara Eskişehir yolundak korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara Eskişehir kara yolunun Sivrihisar mevkiinde hareket halinde olan otomobil lastiğinin patlaması sonucunda bariyerlere çarptı. Kazayı gören bir başka sürücü yardım etmek için durdu. Duran aracın sürücüsü kazaya sebebiyet vermemek için yola reflektör koymak istedi.

Bu sırada arkadan gelen yoldaki adamı fark edensürücüsü de yolda durdu. Sürücülerin yola ışıklandırma ve ikazları koymasına rağmen bir otomobil ve tır yolda duran araçlara çarptı. Can pazarına dönen kaza yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişide ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibinin yanı sıra polis ekipleri de sevk edildi. Öte yandan kazaya neden olan ve kaza yerinden kaçan tır sürücüsünü arama çalışması başlatıldı.