Ankara Büyükşehir Belediyesi kredi notu ile rekor kırdı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı son dakika açıklamaları büyük ilgi çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Fitch Ratings’in Ankara Büyükşehir Belediyesi kredi notunu yükseltmesini paylaşan Başkan Yavaş Türkiye’nin en yüksek kredi notuna sahip belediyenin Ankara Belediyesi olduğunu belirtti.

Amerika merkezli kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, Ankara Büyükşehir Belediyesi icraat ve borç ödeme yetkileri ile ilgili bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapor sonucunda belediyenin kredi notu AAA seviyesine çekilirken Türkiye’de hiçbir belediyenin bu kadar yüksek bir kredi notu olmadığı belirtildi.

Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda;

‘Fitch Ratings tarafından uzun dönem ulusal kredi notumuz AAA ve SCP notumuz A olarak açıklandı. Türkiye’nin kredi notu en yüksek belediyesi olarak açıklandığımı için çok mutluyuz. Genel kredi notumuz ise ülke notundan daha yüksek olamayacağı için BB- olarak belirlendi.’

Pandemide kredi notu yükseldi

Pandemi sürecinde yapılan yardımlar ile Ankara Büyükşehir Belediyesi zorlanırken kredi notunun yükselmiş olması dikkat çekti. Türk ekonomistler tarafından yapılan açıklamalarda bunun büyük bir başarı olduğu dile getirilirken Fitch Ratings resmi intenet sitesinden yapılan açıklamalarda belediyelerin kredi notları ülke kredi notundan yüksek olamayacağı için Ankara Büyükşehir Belediyesinin kredi notu BB- olarak açıklandı. Ülke kredi notu kullanılmasa Ankara Büyükşehir Belediyesi kredi notunun A olacağı belirtilirken elde edilen başarı pek çok kişi tarafından tebrik edildi.