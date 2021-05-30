Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS sınav ücretlerini karşılayacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gençlere eğitim desteği vermeye devam ediyor. Daha önce uzaktan eğitim gören çocuklar için 918 mahalleye ücretsiz intenet desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, aynı dönem sosyal yardım alan ailelerin çocukları için YKS ücretlerini karşılamıştı.

Büyükşehir Belediyesi gençlere yeni bir destek daha vererek, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere mensup bireylerin KPSS sınav ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS ücretlerini karşılayacak

Başkent’te yaşayan gençlere eşit eğitim fırsatları sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında KPSS’ye girecek olan adayların sınav ücretlerini bizzat belediyenin karşılayacağını duyurdu. Başkan Yavaş gençlere müjdeli haberi sosyal medyadan şu sözlerle ifade etti:

‘’Mağduriyet yaşayan Ankaralıların dertlerine çare olmak adına sosyal yardım alıp KPSS’ye başvuran ihtiyaç sahiplerinin sınav ücretlerini karşılıyoruz.’’

Bu destekten faydalanmak isteyen kişiler forms.ankara.bel.tr/kpss2021 adresi üzerinden 9 Haziran 2021 saat 18.00’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.