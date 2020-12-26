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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan son dakika personel maaşı açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son dakika yazılı açıklaması ile merak edilmeye başlandı. Yeni yılda personel maaşlarının ne kadar olacağını belirten ABB başkanı Mansur Yavaş ilginin odağı oldu.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:00
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan son dakika personel maaşı açıklaması!
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Yıl sonunun gelmesi ile birlikte asgari ücret tartışmaları devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan son dakika açıklamaları geldi. Açıklamalarında 2021 yılında ABB bünyesinde çalışan personellerin maaşlarının en az 3.100 TL olacağını duyuran Mansur Yavaş karar sonrasında merak edilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son açıklamaları ile gündemde yerini aldı. Yeni yıl ile birlikte tüm ABB personellerinin ücretlerinin en az 3.100 TL olacağını duyuran Mansur Yavaş araştırılıyor. Yazılı açıklamalarında;

‘Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’ Paylaşımı yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş personellerden teşekkür mesajları almaya başladı.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:00
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiAbbBaşkanMansur YavaşPersonel Maaşı2021
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