Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan son dakika personel maaşı açıklaması!

Yıl sonunun gelmesi ile birlikte asgari ücret tartışmaları devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan son dakika açıklamaları geldi. Açıklamalarında 2021 yılında ABB bünyesinde çalışan personellerin maaşlarının en az 3.100 TL olacağını duyuran Mansur Yavaş karar sonrasında merak edilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son açıklamaları ile gündemde yerini aldı. Yeni yıl ile birlikte tüm ABB personellerinin ücretlerinin en az 3.100 TL olacağını duyuran Mansur Yavaş araştırılıyor. Yazılı açıklamalarında;

‘Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’ Paylaşımı yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş personellerden teşekkür mesajları almaya başladı.