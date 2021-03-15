Andımız nedir, neden kaldırıldı? Andımız nasıldır?

İlkokulda her sabah dersten önce öğrencilere okutulan Öğrenci Andı, Danıştay’ın kararı ile yasaklandı. Bu karar ülkede büyük tepkiye neden olurken, siyasi parti liderleri alınan karara itiraz etti.

Andımız nedir?

Andımız, Türkiye ve KKTC’de ilköğretim öğrencilerinin derse başlamadan önce küçük bir tören eşliğinde okuduğu bir ant idi. 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanan ve okullarda her gün okutulmasına karar verilen öğrenci andı, 1972 ve 1997 yılında değiştirilerek günümüzdeki halini aldı. Ancak 2013 yılında ülkemizde andımızın okunması uygulaması sonlandırıldı.

Andımız neden kaldırıldı?

1933 yılından beri okullarda okutulan öğrenci andı, 2013’te alınan karar ile kaldırıldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, andımızın okutulduğu dönemde CHP’nin tek parti olması nedeniyle bu uygulamanın hala devam ediyor olmasını yanlış bulduğunu dile getirmişti. Gündemde uzunca yer tutan andımız, aynı yıl mahkeme kararıyla yeniden okutulmuştu. Ancak 2021 yılında Danıştay’ın kararı ile yeniden kaldırıldı.

Öğrenci andı, 2013 yılında AKP iktidarıyla kaldırıldı. Buna sebep olarak 2011-2015 yıllarında gerçekleşen ‘Çözüm Süreci ve Kürt vatandaşların ‘Ne Mutlu Türküm diyene’ ifadesinden rahatsız olması gerekçe gösterildi.

Andımız sözleri

Türküm, doğruyum, çalışkanım

İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Ey büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan oldu.

Ne Mutlu Türküm diyene!

Andımızın ilk hali nasıldı?

1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip’in hazırladığı andımızın ilk hali şöyleydi:

Türküm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığın Türk varlığına armağan olsun.

1972 yılında ise andımızın üzerinde değişiklikler yapılarak şu şekle geldi:

Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak,

Büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığın Türk varlığına armağan olsun.

Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda,

Kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Ne mutlu Türküm diyene.