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Anayasa Mahkemesi'nden partilere suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Adalet Partisi ve Demokratik Sol Parti hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu partilerin gerekli prosedürleri yerine getirmediği açıklandı.

09 Mart 2021 Salı 11:43
Anayasa Mahkemesi'nden partilere suç duyurusu
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Anayasa Mahkemesi, bazı partilerin mali denetimlerine ilişkin eksik yapılan prosedürler olduğunu tespit ederek bu partileri mahkemeye verdi. Bu partiler arasında Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Adalet Partisi ve Demokratik Sol Partisi bulunuyor. Bu partilerin mali konuda gerekli şartları yerine getirmediğini tespit eden Anayasa Mahkemesi, bu partilerin sorumlularını mahkemeye vererek suç duyurusunda bulundu. Uzun bir süredir bu partilerden gerekli evrakların ve belgelerin istenildiğini ancak bu beklentilere karşılık veremediklerinin altı çizildiği suç duyurusunda, gerekli şartları sağlamaları halinde bu partilerin çok yakın bir zamanda kapatılabileceği de konuşuldu. Çünkü partilerin yasal bir zeminde varlıklarını sürdürebilmeleri için anayasa tarafından belirtilen kurallara uymaları gerekiyor.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:43
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Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiSuç Duyurusu
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