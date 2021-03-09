Anayasa Mahkemesi'nden partilere suç duyurusu

, bazı partilerin mali denetimlerine ilişkin eksik yapılan prosedürler olduğunu tespit ederek bu partileri mahkemeye verdi. Bu partiler arasında Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Adalet Partisi ve Demokratik Sol Partisi bulunuyor. Bu partilerin mali konuda gerekli şartları yerine getirmediğini tespit eden Anayasa Mahkemesi, bu partilerin sorumlularını mahkemeye verereknda bulundu. Uzun bir süredir bu partilerden gerekli evrakların ve belgelerin istenildiğini ancak bu beklentilere karşılık veremediklerinin altı çizildiği suç duyurusunda, gerekli şartları sağlamaları halinde bu partilerin çok yakın bir zamanda kapatılabileceği de konuşuldu. Çünkü partilerin yasal bir zeminde varlıklarını sürdürebilmeleri için anayasa tarafından belirtilen kurallara uymaları gerekiyor.