Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın hak ihlali başvurusunu Genel Kurul'a gönderdi

İş insanı Osman Kavala Gezi Davası’nda tahliye edilmiş fakat serbest bırakılmadan tekrar 15 Temmuz darbe girişimine destek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kavala hakkında avukatları tarafından özgürlüğünün ihlal edilmesi gerekçesiyle hazırlanan dosya Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sunulmuştu. Yüksek mahkeme o dosya hakkında bir karar verdi dosyanın genel Kurul'a sevkine hükmetti.

AYM'nin 1. Kısmında bugün aldığı kararla Genel Kurulu’na sevk edilen dosya 'tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiği' iddiası belirtilmişti. Başvurunun karar bağlanması gerekli görülmesi husunda bir değerlendirme yapan Anayasa Mahkemesi, İç Tüzüğün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca başvuru dosyasının genel Kurul'a gönderilmesine karar verdi.

Alınan kararla birlikte AYM Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu daha sonra ele alarak değerlendireceği kaydedildi. Kavala'nın söz konusu başvurusu, AYM 1. bölümü tarafından 29 Eylül tarihinde değerlendirmeye alınmış yapılan başvurunun görüşülmesi ertelemeye alınmıştı.