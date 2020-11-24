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Anadolu'da bulunan en büyük tanrıça heykeli Kültepe'de çıkarıldı

Kayseri Kültepe Kazı Alanı'nda 4200 yıllık bir tanrıça heykeli bulundu. 45 santim boyutunda olan heykel bölgede bulunan en büyük boyutlu heykel olma özelliğini taşıyor.

24 Kasım 2020 Salı 02:10
Anadolu'da bulunan en büyük tanrıça heykeli Kültepe'de çıkarıldı
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72 yıldır sürdürülen Kayseri Kültepe arkeolojik kazı çalışmalarında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Eski Çağ’dan kalma bir tanrıça heykeli çıkarttılarını açıkladı. Anadolu’da bu zamana kadar çıkarılan en büyük heykel olma özelliğini taşıyan buluntu heyecan yarattı.


Buluntuya ilişkin yorumlar yapan Kulakoğlu, bu civarda 20 kadar eser bulunduğunu, bulunan heykelin Eski Tunç Çağı’na dair bulunan en büyük heykel olduğunu açıkladı. 45 cm olan heykelin 4.200 yaşında olduğunu açıklayan kazı başkanı, elinde bir cisim tutan heykelin yapılan çalışmalar sonucunda temizleneceğini açıkladı.

Kültepe’de bulunan çoğu eserin kadın olmasına dikkat çeken Kulakoğlu, ayrıca bölgede dini anlamda çıkarılan çok değerli olduğunu temizlik işlemlerinin ardından müzede sergileneceğini açıkladı.



Son Güncelleme: 24.11.2020 02:10
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Anahtar Kelimeler:
KültepeHeykelArkeoloji
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