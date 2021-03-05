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Anadolu Gönül Yolu projesi başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Gönül Yolu isimli projeyle Çanakkale’de bayrak etkinliği düzenleyecek. Bu etkinliğe çok sayıda genç katılacak.

05 Mart 2021 Cuma 14:13
Anadolu Gönül Yolu projesi başlıyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale zaferi kutlamaları sebebiyle Anadolu Gönül Yolu isimli bir proje başlattı. Bu proje kapsamında Çanakkale’de büyük bir bayrak etkinliği düzenlenecek. Etkinliğin adı ise 18 Mart 2021 şehitler günü 81 genç 81 bayrak olarak konuldu. Konuyla ilgili konuşan vali sayın Seymenoğlu, bayrağımızı dalgalandırmak için bu önemli projeye imza attıklarını, dün yaşanan helikopter kazasında ki 11 şehidimizi de alacaklarını, bu bayrağı taşımanın hiç kolay olmadığını, bu bayrak uğruna gelecekte gençlerimize çok büyük görevlerin düştüğünü ve kutsal emaneti tüm gençlerimizin omuzlarında yükseltmek gerektiğini ifade etti. Seymenoğlu ayrıca Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:13
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Gönül YoluÇanakkaleBayrak
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