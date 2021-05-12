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Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Antalya’da yakalandı!

Amerika vatandaşı olan tarihi eser kaçakçısı Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı. Polisin düzenlemiş olduğu operasyonlar sonucunda yakalanan kaçakçı tutuklandı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:20
Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Antalya’da yakalandı!
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bugün polis tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu bir süredir aranmakta olan Amerikalı tarihi eser kaçakçısı yakalandı. Alınan ihbarlar doğrultusunda bir apart otelde kaldığı tespit edilen Amerikalı tarihi eser kaçakçısına baskın düzenlendi. Baskın sırasında evin içerisinde Antik Yunan Dönemi’ne ait olduğu düşünülen 20 sikke, 2 yüzük ve 23 esere rastlanıldı. Eserlere el konuldu, baskın sırasında evde bulunan tarihi eser kaçakçısı ise gözaltına alındı. Bulunan tarihi eserler Alanya Müze Müdürlüğüne verildi. Kaçakçı ise, cezaevine gönderildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:20
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaAmerikalı Tarihi Eser Kaçakçısı
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