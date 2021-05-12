Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Antalya’da yakalandı!

’nınilçesinde bugün polis tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu bir süredir aranmakta olanyakalandı. Alınan ihbarlar doğrultusunda bir apart otelde kaldığı tespit edilen Amerikalı tarihi eser kaçakçısına baskın düzenlendi. Baskın sırasında evin içerisinde Antik Yunan Dönemi’ne ait olduğu düşünülen 20 sikke, 2 yüzük ve 23 esere rastlanıldı. Eserlere el konuldu, baskın sırasında evde bulunan tarihi eser kaçakçısı ise gözaltına alındı. Bulunan tarihi eserler Alanya Müze Müdürlüğüne verildi. Kaçakçı ise, cezaevine gönderildi.