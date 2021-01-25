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Ambulans hatalı park eden araçlar yüzünden sokağa giremedi! Sağlık çalışanları koşarak hastaya yetişti!

İstanbul Şişli'de hatalı park rezaleti yaşandı. Sokak ortasına park eden araçlar nedeniyle ambulans hastaya yetişemedi. Sağlık ekibi bileğinde kesik olan hastaya koşarak yetişti.

25 Ocak 2021 Pazartesi 01:35
Ambulans hatalı park eden araçlar yüzünden sokağa giremedi! Sağlık çalışanları koşarak hastaya yetişti!
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İstanbul’da yaşanan olayda sokak ortasına park edilen araçlar dolayısıyla ambulans hastaya ulaşamadı. Sağlık çalışanları ambulansla ulaşamadığı hastaya koşarak yetişti.

Olay, İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşandı. 112 acil ekipleri bir genç kızın bileğinde kesik olduğu ihbarını aldı. Yola çıkan sağlık ekipleri yolun ortasına park edilen araçlar nedeniyle Şafak Sokak’a giremedi. Araçtan inerek koşan sağlık ekipleri 15 dakikanın sonunda kanaması olan genç kıza pansuman yaptı. Sürücüler dakikalar sonra yolu boşaltarak ambulansa yol verirken ambulansın gitmesi üzerine aynı yere park etmeleri pes dedirtti. Esnaf uzun yıllardır sokakları otopark gibi kullananlar nedeniyle sorun yaşadıklarını dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 01:35
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulşişliHatalı ParkAmbulans
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