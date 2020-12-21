Dünya üzerinde her gün milyonlarca insan ile milyonlarca farklı ürünü buluşturan Amazon, Türkiye’de de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en önemli e-ticaret platformlarından biri olan Amazon.com.tr üzerinde “Yılın Son Fırsatları” başladı.
Amazon Türkiye kapsamında başlayan “Yılın Son Fırsatları” bünyesinde birbirinden çeşitli ürünler oldukça uygun fiyatlar ile satılıyor. 21 Aralık gününden itibaren başlayan indirimlerin 31 Aralık tarihine kadar devam edeceği aktarılanlar arasında yer alıyor.
Amazon Türkiye kapsamındaki tüm indirimler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Amazon Türkiye’nin “Yılın Son Fırsatları” kampanyasındaki tüm indirimleri
Aşağıdaki kısımda Amazon Türkiye tarafından 21 Aralık tarihinden itibaren indirim sunulan tüm kategoriler sıralanmıştır.
Kitap
- Seçili çok satan kitaplarda yüzde 70 net indirim
- Ders ve sınav kitaplarında %70 indirim
Ev Sinema Sistemleri
- LG TV’lerde 400TL’ye varan indirim
- Vestel TV’lerde 300TL’ye varan indirim
- Philips TV’lerde 300TL’ye varan indirim
- Ev Sinema Sistemlerinde %15’e varan indirim
- Regal TV’lerde 250TL’ye varan indirim
- Samsung TV’ler 500TL’ye varan indirim
- Xiaomi Mi Box S ve Mi Stick'te %25'e varan indirim
Elektronik
- Tronsmart aksesuarlarda %40’a varan indirim
- Seçili Varta pillerde %40’a varan aralık fırsatı
- Baseus kulaklıklarda %50’ye varan indirim
- Philips kulaklıklarda %25 İndirim
- Seçili Haylou Kulaklıklarda %30’a varan indirim
- JBL ürünlerinde %20'ye varan indirim
- Bose ürünlerinde %50'ye varan indirim
- Sennheiser ürünlerinde %30'a varan indirim
- Jabra ürünlerinde %15'e varan indirim
PC
- MSI ürünlerinde %20'ye varan indirim
- HP dizüstü bilgisayarlarda %15'e varan indirim
- Lenovo dizüstü bilgisayarlarda %10'a varan indirim
- Lenovo tabletlerde %10'a varan indirim
- Sandisk depolama ürünlerinde %35'e varan indirim
- HP bilgisayar aksesuarlarında %30'a varan indirim
- Trust bilgisayar aksesuarlarında %30'a varan indirim
- LG monitörlerde %30'a varan indirim
- HP monitörlerde %15'e varan indirim
Cep telefonu ve aksesuarlar
- Spigen telefon aksesuarlarında %40'a varan indirim
- Baseus telefon aksesuarlarında %50'ye varan indirim
- Anker telefon aksesuarlarında %30'a varan indirim
Moda
- Koton giyimde %70'e varan indirim
- DeFacto giyimde %70'e varan indirim
- Tommy Hilfiger erkek giyim ürünlerinde %50'ye varan indirim
- Levi's kadın giyim ürünlerinde %70'e varan indirim
- Panço çocuk giyim ürünlerinde %70'e varan indirim
- Lumberjack ayakkabılarda %60'a varan indirim
- Polaris ayakkabılarda %70'e varan indirim
- Dockers by Gerli ayakkabılarda %60'a varan indirim
- Under Armour erkek spor giyimde %50'ye varan indirim
- Under Armour kadın spor giyimde %60'a varan indirim
- Under Armour erkek ayakkabı ve terliklerde %40'a varan indirim
- adidas çanta ve aksesuarlarda %60’a varan indirim
- adidas kadın ayakkabı ve terliklerde %70’e varan indirim
- adidas erkek ayakkabı ve terliklerde %70’e varan indirim
- Skechers kadın spor ayakkabılarında %50'ye varan indirim
- Skechers ürünlerinde %50'ye varan indirim
- Skechers erkek ayakkabılarında %40'a varan indirim
- Reebok ürünlerinde %70'e varan indirim
- Fila ürünlerinde %40'a varan indirim
- Asics kadın spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim
- Asics erkek spor ayakkabılarda %40'a varan indirim
- Asics aksesuar ve giyim ürünlerde %40'a varan indirim
Deterjan ve Temizlik
- Paradontax diş bakım ürünlerinde %35’e varan indirim
- Sensodyne diş bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
- Familia, Papia ve Teno markalı kâğıt ürünlerinde %30’a varan indirim
- Orkid hijyenik pedlerde %30’a varan indirim
- OralB ağız bakım ürünlerinde %25’e varan indirim
- Ariel deterjanlarda %20’ye varan indirim
- Fairy deterjanlarda %20’ye varan indirim
- Perwoll deterjanlarda %30'a varan indirim
Kişisel Bakım ve Kozmetik
- Palmolive duş jelleri ve el sabunlarında %40’a varan indirim
- Seçili Philips erkek bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
- Seçili Braun ürünlerinde %30'a varan indirim
- Seçili Remington ürünlerinde %40'a varan indirim
- Seçili Babyliss saç kesme ürünlerinde %25'e varan indirim
- Braun MGK 5245 Erkek Bakım Kitinde %20 indirim
- Braun Silk-Epil epilatörde %25 indirim
- Loreal Paris cilt ve makyaj ürünlerinde %20'ye varan indirim
- Mayısbelline makyaj ürünlerinde %20'ye varan indirim
- Nivea cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30'a varan indirim
- Gliss saç bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
- Syoss saç bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
- Neutrogena cilt ve vücut bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
- OGX saç bakım ürünlerinde %20'ye varan indirim
- Le Petit Marseillais vücut ürünlerinde %40'a varan indirim
- Sebamed cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30'a varan indirim
- Bioderma cilt ve vücut bakım ürünlerinde %20'ye varan indirim
- Diadermine cilt ürünlerinde %40'a varan indirim
- Duru el ve vücut bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
Ev ve Mutfak
- Bosch ev aletlerinde %40'a varan indirim
- Virta, Artema ve Grohe banyo ürünlerinde %30'a varan indirim
- Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40'a varan indirim
- Cookware ürünlerinde %35'e varan indirim
- Bialetti mokapotlarda %35'e varan indirim
- Glassware ürünlerinde %45'e varan indirim
- Brita ürünlerinde %20'ye varan indirim
- Hoover elektrikli süpürgelerde %40'a varan indirim
- Anica ev ve mutfak ürünlerinde %30'a varan indirim
- Melitta kahve makinelerinde %30'a varan indirim
- Arzum mutfak aletlerinde %25'e varan indirim
- Philips ev aletlerinde %30'a varan indirim
- Electrolux ürünlerinde %30'a varan indirim
- Nespresso kahve makinelerinde %15'e varan indirim
- Remta endüstriyel mutfak aletlerinde %50'ye varan indirim
- Tefak mutfak ve ev aletlerinde %35'e varan indirim
- Ampullerde %50'ye varan indirim
- Bulaşık süngeri ve eldivenlerinde %50’ye varan indirim
- Yer temizlik ürünlerinde %45’e varan indirim
Oyuncak
- Seçili LEGO oyuncaklarında %35'e varan indirim
- Seçili Hasbro kutu oyunlarında %40'a varan indirim
- Seçili Baby Alive bebeklerde %40'a varan indirim
- Seçili Disney Frozen ve Prenses oyuncaklarda %30'a varan indirim
- Seçili Nerf oyuncaklarda %25'e varan indirim
- Seçili Play-Doh hamurlarda %25'e varan indirim
- Seçili Marvel oyuncaklarda %35'e varan indirim
- Seçili çocuk yapbozlarında %60'a varan indirim
- Seçili yetişkin yapbozlarında %40'a varan indirim
- Seçili Clementoni Bilim oyuncakları ve robotlarda %40'a varan indirim
- Seçili Sanat/Beceri Oyuncakları ve Maketlerde %50’ye varan indirim
Evcil Hayvan
- Seçili kedi mamalarında %35’e varan indirim
- Seçili köpek ödül ve sağlık ürünlerinde %30’a varan indirim
- Seçili köpek mamalarında %50’ye varan indirim
- Seçili kedi ödül ve sağlık ürünlerinde %25’e varan indirim
- Seçili kedi oyuncak ve tasmalarında %30’a varan indirim
- Seçili kedi kumu ve tuvalet ürünlerinde %30’a varan indirim
- Seçili köpek oyuncak, tasma ve kıyafetlerinde %30’a varan indirim
Anne ve Bebek
- Molfix bebek bezi ve ıslak mendillerde %30’a varan indirim
- WaterWipes Doğal Islak Mendillerde %40'a varan indirim
- Sleepy bebek bezlerinde ve ıslak havlularda %40’a varan indirim
- Chicco ürünlerinde %40'a varan indirim
- Maxi-Cosi ürünlerinde %50'ye varan indirim
- Bebek güvenlik ürünlerinde %70'e varan indirim
- Besafe ürünlerinde %40'a varan indirim
Spor
- Seçili Stanley termoslarda %30'a varan indirim
- Suunto Ambit 3 Peak'te %40 indirim
- Delta Fitness ve Pilates ürünlerinde %25'e varan indirim
- Garmin akıllı saat ve aksesuarlarda %20'ye varan indirim
- Fitbit akıllı saatlerde %15'e varan indirim