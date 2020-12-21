İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

Amazon Türkiye'nin "Yılın Son Fırsatları" kapsamındaki indirimleri başladı!

2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala Amazon Türkiye "Yılın Son Fırsatları" indirim kampanyasını başlattı. 21 Aralık'tan itibaren başlayan "Yılın Son Fırsatları" indirimleri 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kampanya kapsamında yüzlerce farklı üründe dev indirimler gerçekleştiriliyor...

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:45
Amazon Türkiye'nin
Takip Et:

Dünya üzerinde her gün milyonlarca insan ile milyonlarca farklı ürünü buluşturan Amazon, Türkiye’de de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en önemli e-ticaret platformlarından biri olan Amazon.com.tr üzerinde “Yılın Son Fırsatları” başladı.

Amazon Türkiye kapsamında başlayan “Yılın Son Fırsatları” bünyesinde birbirinden çeşitli ürünler oldukça uygun fiyatlar ile satılıyor. 21 Aralık gününden itibaren başlayan indirimlerin 31 Aralık tarihine kadar devam edeceği aktarılanlar arasında yer alıyor.

“Yılın Son Fırsatları” sürecinde yüzlerce farklı üründe geçerli olacak şekilde “Büyük Fırsat” indirimlerine başlayan Amazon Türkiye, kısa süreli avantajlarını ise “Bitmeden Yakala” kategorisinde alıcılarına sunuyor. Ayrıca her gün saat 09.00’da müşterilere sunulacak olan “Flaş İndirimler” kapsamında da oldukça kısa süreliğine son derece uygun fiyatlı ürünler satılacak. Amazon Türkiye tarafından sunulan önemli avantajlardan biri de 31 Aralık 2020’ye kadar gönderimi gerçekleşen ürünlerin 28 Şubat 2021’e kadar iade etme avantajı sunulması olarak karşımıza çıkıyor.

Amazon Türkiye kapsamındaki tüm indirimler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Türkiye’nin “Yılın Son Fırsatları” kampanyasındaki tüm indirimleri

Aşağıdaki kısımda Amazon Türkiye tarafından 21 Aralık tarihinden itibaren indirim sunulan tüm kategoriler sıralanmıştır.

Kitap

  • Seçili çok satan kitaplarda yüzde 70 net indirim
  • Ders ve sınav kitaplarında %70 indirim

Ev Sinema Sistemleri

  • LG TV’lerde 400TL’ye varan indirim
  • Vestel TV’lerde 300TL’ye varan indirim
  • Philips TV’lerde 300TL’ye varan indirim
  • Ev Sinema Sistemlerinde %15’e varan indirim
  • Regal TV’lerde 250TL’ye varan indirim
  • Samsung TV’ler 500TL’ye varan indirim
  • Xiaomi Mi Box S ve Mi Stick'te %25'e varan indirim

Elektronik

  • Tronsmart aksesuarlarda %40’a varan indirim
  • Seçili Varta pillerde %40’a varan aralık fırsatı
  • Baseus kulaklıklarda %50’ye varan indirim
  • Philips kulaklıklarda %25 İndirim
  • Seçili Haylou Kulaklıklarda %30’a varan indirim
  • JBL ürünlerinde %20'ye varan indirim
  • Bose ürünlerinde %50'ye varan indirim
  • Sennheiser ürünlerinde %30'a varan indirim
  • Jabra ürünlerinde %15'e varan indirim

PC

  • MSI ürünlerinde %20'ye varan indirim
  • HP dizüstü bilgisayarlarda %15'e varan indirim
  • Lenovo dizüstü bilgisayarlarda %10'a varan indirim
  • Lenovo tabletlerde %10'a varan indirim
  • Sandisk depolama ürünlerinde %35'e varan indirim
  • HP bilgisayar aksesuarlarında %30'a varan indirim
  • Trust bilgisayar aksesuarlarında %30'a varan indirim
  • LG monitörlerde %30'a varan indirim
  • HP monitörlerde %15'e varan indirim

Cep telefonu ve aksesuarlar

  • Spigen telefon aksesuarlarında %40'a varan indirim
  • Baseus telefon aksesuarlarında %50'ye varan indirim
  • Anker telefon aksesuarlarında %30'a varan indirim

Moda

  • Koton giyimde %70'e varan indirim
  • DeFacto giyimde %70'e varan indirim
  • Tommy Hilfiger erkek giyim ürünlerinde %50'ye varan indirim
  • Levi's kadın giyim ürünlerinde %70'e varan indirim
  • Panço çocuk giyim ürünlerinde %70'e varan indirim
  • Lumberjack ayakkabılarda %60'a varan indirim
  • Polaris ayakkabılarda %70'e varan indirim
  • Dockers by Gerli ayakkabılarda %60'a varan indirim
  • Under Armour erkek spor giyimde %50'ye varan indirim
  • Under Armour kadın spor giyimde %60'a varan indirim
  • Under Armour erkek ayakkabı ve terliklerde %40'a varan indirim
  • adidas çanta ve aksesuarlarda %60’a varan indirim
  • adidas kadın ayakkabı ve terliklerde %70’e varan indirim
  • adidas erkek ayakkabı ve terliklerde %70’e varan indirim
  • Skechers kadın spor ayakkabılarında %50'ye varan indirim
  • Skechers ürünlerinde %50'ye varan indirim
  • Skechers erkek ayakkabılarında %40'a varan indirim
  • Reebok ürünlerinde %70'e varan indirim
  • Fila ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Asics kadın spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim
  • Asics erkek spor ayakkabılarda %40'a varan indirim
  • Asics aksesuar ve giyim ürünlerde %40'a varan indirim

Deterjan ve Temizlik

  • Paradontax diş bakım ürünlerinde %35’e varan indirim
  • Sensodyne diş bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Familia, Papia ve Teno markalı kâğıt ürünlerinde %30’a varan indirim
  • Orkid hijyenik pedlerde %30’a varan indirim
  • OralB ağız bakım ürünlerinde %25’e varan indirim
  • Ariel deterjanlarda %20’ye varan indirim
  • Fairy deterjanlarda %20’ye varan indirim
  • Perwoll deterjanlarda %30'a varan indirim

Kişisel Bakım ve Kozmetik

  • Palmolive duş jelleri ve el sabunlarında %40’a varan indirim
  • Seçili Philips erkek bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Seçili Braun ürünlerinde %30'a varan indirim
  • Seçili Remington ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Seçili Babyliss saç kesme ürünlerinde %25'e varan indirim
  • Braun MGK 5245 Erkek Bakım Kitinde %20 indirim
  • Braun Silk-Epil epilatörde %25 indirim
  • Loreal Paris cilt ve makyaj ürünlerinde %20'ye varan indirim
  • Mayısbelline makyaj ürünlerinde %20'ye varan indirim
  • Nivea cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30'a varan indirim
  • Gliss saç bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Syoss saç bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Neutrogena cilt ve vücut bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
  • OGX saç bakım ürünlerinde %20'ye varan indirim
  • Le Petit Marseillais vücut ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Sebamed cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30'a varan indirim
  • Bioderma cilt ve vücut bakım ürünlerinde %20'ye varan indirim
  • Diadermine cilt ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Duru el ve vücut bakım ürünlerinde %40'a varan indirim

Ev ve Mutfak

  • Bosch ev aletlerinde %40'a varan indirim
  • Virta, Artema ve Grohe banyo ürünlerinde %30'a varan indirim
  • Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Cookware ürünlerinde %35'e varan indirim
  • Bialetti mokapotlarda %35'e varan indirim
  • Glassware ürünlerinde %45'e varan indirim
  • Brita ürünlerinde %20'ye varan indirim
  • Hoover elektrikli süpürgelerde %40'a varan indirim
  • Anica ev ve mutfak ürünlerinde %30'a varan indirim
  • Melitta kahve makinelerinde %30'a varan indirim
  • Arzum mutfak aletlerinde %25'e varan indirim
  • Philips ev aletlerinde %30'a varan indirim
  • Electrolux ürünlerinde %30'a varan indirim
  • Nespresso kahve makinelerinde %15'e varan indirim
  • Remta endüstriyel mutfak aletlerinde %50'ye varan indirim
  • Tefak mutfak ve ev aletlerinde %35'e varan indirim
  • Ampullerde %50'ye varan indirim
  • Bulaşık süngeri ve eldivenlerinde %50’ye varan indirim
  • Yer temizlik ürünlerinde %45’e varan indirim

Oyuncak

  • Seçili LEGO oyuncaklarında %35'e varan indirim
  • Seçili Hasbro kutu oyunlarında %40'a varan indirim
  • Seçili Baby Alive bebeklerde %40'a varan indirim
  • Seçili Disney Frozen ve Prenses oyuncaklarda %30'a varan indirim
  • Seçili Nerf oyuncaklarda %25'e varan indirim
  • Seçili Play-Doh hamurlarda %25'e varan indirim
  • Seçili Marvel oyuncaklarda %35'e varan indirim
  • Seçili çocuk yapbozlarında %60'a varan indirim
  • Seçili yetişkin yapbozlarında %40'a varan indirim
  • Seçili Clementoni Bilim oyuncakları ve robotlarda %40'a varan indirim
  • Seçili Sanat/Beceri Oyuncakları ve Maketlerde %50’ye varan indirim

 

Evcil Hayvan

  • Seçili kedi mamalarında %35’e varan indirim
  • Seçili köpek ödül ve sağlık ürünlerinde %30’a varan indirim
  • Seçili köpek mamalarında %50’ye varan indirim
  • Seçili kedi ödül ve sağlık ürünlerinde %25’e varan indirim
  • Seçili kedi oyuncak ve tasmalarında %30’a varan indirim
  • Seçili kedi kumu ve tuvalet ürünlerinde %30’a varan indirim
  • Seçili köpek oyuncak, tasma ve kıyafetlerinde %30’a varan indirim

Anne ve Bebek

  • Molfix bebek bezi ve ıslak mendillerde %30’a varan indirim
  • WaterWipes Doğal Islak Mendillerde %40'a varan indirim
  • Sleepy bebek bezlerinde ve ıslak havlularda %40’a varan indirim
  • Chicco ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Maxi-Cosi ürünlerinde %50'ye varan indirim
  • Bebek güvenlik ürünlerinde %70'e varan indirim
  • Besafe ürünlerinde %40'a varan indirim

Spor

  • Seçili Stanley termoslarda %30'a varan indirim
  • Suunto Ambit 3 Peak'te %40 indirim
  • Delta Fitness ve Pilates ürünlerinde %25'e varan indirim
  • Garmin akıllı saat ve aksesuarlarda %20'ye varan indirim
  • Fitbit akıllı saatlerde %15'e varan indirim


Son Güncelleme: 21.12.2020 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AmazonAmazon TürkiyeIndirimKampanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştığı fabrikanın tuvaletinde kendini asarak intihar etti!
Çalıştığı fabrikanın tuvaletinde kendini asarak intihar etti!
Konuşmak için çağırdığı kişiyi silahla vurdu
Konuşmak için çağırdığı kişiyi silahla vurdu
Hakimlik-Savcılık sınav sonucu açıklandı! Adalet Bakanlığı Sınavı sonuçları açıklandı!
Hakimlik-Savcılık sınav sonucu açıklandı! Adalet Bakanlığı Sınavı sonuçları açıklandı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma sırasında fenalaştı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma sırasında fenalaştı!
Balıkesir Burhaniye'de bir mahalle vaka sayısının artması sonucu karantinaya alındı.
Balıkesir Burhaniye'de bir mahalle vaka sayısının artması sonucu karantinaya alındı.
Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Popüler Haberler

İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Esnaf kefalet kredisi kaç günde verilir? 2020 esnaf kefalet kredi alma şartları
65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2020 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?
Şehir hastaneleri güvenlik görevlisi ve tekniker departmanlarında personel alımları yapacak
2020 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Telefon ile güzel fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?
Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2020
Kimler evde bakım maaşı alabilir? 1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2020
Yaşlılık maaşı nedir? Kaç yaşından sonra ödenmeye başlanır? Başvuru şartları nelerdir?
Kardeş Çocukları yeni sezon ne zaman başlayacak?
SGK 75 lira asgari ücret desteğinden kimler faydalanabilir?
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Enflasyonu ve 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu!
Tarla ipotek ettirerek kredi alınır mı? Tarla ipoteği ile kredi veren bankalar
Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar programı konsepti ne?
Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır?
Öğrenciler yetim maaşı alabilir mi? 2020 yetim maaşı alma şartları
Hükmen yenilgi nedir? TFF hükmen yenilgiyi ikinci yarıda uygulayacak
Barbaros Hızır Reis gerçek tarihte var mıydı, kimdir?
B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.