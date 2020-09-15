Amazon Prime Türkiye'de!

Online dizi sitelerinin bu kadar arttığı ve intenet devlerinin bir bir online dizi platformu kurduğu günümüzde ülkemizde olmayan Amazon Prime Türkiye’ye resmen giriş yaptı. Amazon logolu tüm ürünlerde hızlı, ucuz hatta ücretsiz hizmet vermek için Türkiye’ye giriş yapan Amazon Prime’nin fiyatı ise görenleri şaşırttı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de bulunan kullanıcıların üyelik ücreti 7,90 TL olarak belirlenirken ilk 1 ay Amazon’a ait tüm intenet hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekleri belirtildi. Amazon Prime satın alan kullanıcılar Prime Video, Amazon Originals ve Amazon Gaming’ten de ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Tüm bunlara ek olarak, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon illerinde, geçerli ürünlerde ücretsiz ve hızlı teslimattan faydalanabilecekler.

Amazon Ülke Genel Müdürü Richard Marriott konu ile ilgili, ‘Amazon Prime’ı Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturduğumuz için oldukça mutluyuz. Amazon.com.tr’yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. Müşterilerimiz, eşi benzeri görülmemiş hızlı teslimat deneyiminin tadını çıkarabilecek. Ayrıca Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra çok daha fazla ayrıcalık sunuyor. Her bir yan faydayı ayrı ayrı düşündüğümüzde oldukça değerli bir paketi cazip bir fiyatla müşterilerimizle buluşturduğumuz için çok memnunuz’ açıklamasında bulundu.

Öte yandan Amazon Prime Sorumlu Başkan Jamil Ghani’de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ghani, ‘Türkiye’deki müşterilerimiz, bugünden itibaren 19 ülkede 150 milyon aboneye erişen ayrıcalıklı üyelik servisi Amazon Prime’ın tüm ayrıcalıklarından faydalanabilecek. Seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz, ayda sadece 7,90 TL karşılığında geniş bir ürün yelpazesini bedava ve hızlı kargo seçenekleriyle satın alabilirken, ödüllü film ve dizi içeriklerinin yanı sıra Prime üyelerine özel indirimlere de erişebilecek. Amazon Prime’ın Türkiye’deki tüketicilerin alışveriş deneyimine değer katacağına inanıyoruz’ açıklamasını yaptı