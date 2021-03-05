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Amasya'da yaşlı çift 10 saat arayla koronavirüs nedeniyle vefat etti

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşlı çift koronavirüs tedavisi görüyordu. Yaşlı çift aynı gün hayatını kaybetti.

05 Mart 2021 Cuma 02:36
Amasya'da yaşlı çift 10 saat arayla koronavirüs nedeniyle vefat etti
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Koronavirüs salgını sürecine yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Amasya’da vefat haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Amasya’nın Taşova ilçesinde Nazmi ve Saliye Küçük çifti koronavirüs tedavisi görüyordu. 74 yaşındaki Nazmi ve 73 yaşındaki Saliye Küçük tedavi gördükleri hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Entübe hasta durumunda olan yaşlı çift 10 saat arayla tedavi gördükleri hastanede vefat etti. Yaşlı çiftin cenazeleri Arpaderesi Köyü’nde toprağa verildi.

Açıklanan risk haritasında Amasya ili yüksek riskli iller arasında yer alırken, ilde son haftalarda vaka sayılarının yanı sıra vefat sayıları da artmaya başladı. Amasya Valiliği il bazında artan vakalar nedeniyle bazı bölgelerde kısmı karantinaya uygulayabilir.



Son Güncelleme: 05.03.2021 02:36
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Anahtar Kelimeler:
AmasyaTaşova
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