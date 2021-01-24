Amasya Belediyesi su ücretlerine yüzde 50 indirim yaptı, vatandaş mutlu!

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, verdiği talimat ile birlikte 48 bin 800 abone ve 114 bin nüfusa sahip şehrin şebeke suyu için istenilen ücreti %50 indirdi. Bir metreküp için öncesinde 2,40 TL ücret alınan şehirde artık metreküp başında 1,20 TL alınıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın bu talimatı ardından ilk defa Ocak ayı itibariyle faturalara yeni ücretler kapsamında bedeller yansıtıldı. Faturalardaki ücretlerin oldukça düşük görülmesi üzerine Amasya halkı Belediye Başkanı Sarı’ya teşekkürlerini iletmeye başladılar.

Her ay yaklaşık 100 liralık su faturası ödediğini ifade eden Mehmetpaşa Mahallesi muhtarı Hüseyin Demir bu ay faturasının 32 lira geldiğini söyledi. Hızırpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Emine Kurt ise pırasanın bile kilosunun 5 lira olduğunu, aylık 40 liralık su parasının bunun yanında hiçbir şey kaldığını belirterek Başkan Sarı’ya teşekkür etti.

“İmkanı olan belediyeler uygulamayı yapmalı”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların duasını almaktan memnun olduğunu söyleyerek suya yüzde 50 oranında indirim yapacaklarına söz verdiklerini ve bunu yaptıklarını, bunların başlangıç olduğunu, imkanı olan belediyelerin bu uygulamayı yapmalarını istediğini söyledi. Bu şekilde vatandaşlara biraz olsun imkan sağlandığını aktardı.