İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Amasya Belediyesi su ücretlerine yüzde 50 indirim yaptı, vatandaş mutlu!

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatı ile şehirde su ücretlerine yüzde 50 indirim yapıldı. Daha önce metreküp başına 2,40 TL alınan Amasya'da artık metreküp başına 1,20 TL ücret alınıyor. İndirim ardından binlerce vatandaş Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkürlerini iletmeye başladı...

24 Ocak 2021 Pazar 17:24
Amasya Belediyesi su ücretlerine yüzde 50 indirim yaptı, vatandaş mutlu!
Takip Et:

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, verdiği talimat ile birlikte 48 bin 800 abone ve 114 bin nüfusa sahip şehrin şebeke suyu için istenilen ücreti %50 indirdi. Bir metreküp için öncesinde 2,40 TL ücret alınan şehirde artık metreküp başında 1,20 TL alınıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın bu talimatı ardından ilk defa Ocak ayı itibariyle faturalara yeni ücretler kapsamında bedeller yansıtıldı. Faturalardaki ücretlerin oldukça düşük görülmesi üzerine Amasya halkı Belediye Başkanı Sarı’ya teşekkürlerini iletmeye başladılar.

Her ay yaklaşık 100 liralık su faturası ödediğini ifade eden Mehmetpaşa Mahallesi muhtarı Hüseyin Demir bu ay faturasının 32 lira geldiğini söyledi. Hızırpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Emine Kurt ise pırasanın bile kilosunun 5 lira olduğunu, aylık 40 liralık su parasının bunun yanında hiçbir şey kaldığını belirterek Başkan Sarı’ya teşekkür etti.

 

“İmkanı olan belediyeler uygulamayı yapmalı”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların duasını almaktan memnun olduğunu söyleyerek suya yüzde 50 oranında indirim yapacaklarına söz verdiklerini ve bunu yaptıklarını, bunların başlangıç olduğunu, imkanı olan belediyelerin bu uygulamayı yapmalarını istediğini söyledi. Bu şekilde vatandaşlara biraz olsun imkan sağlandığını aktardı.



Son Güncelleme: 24.01.2021 17:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AmasyaBelediyeSuFaturaIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti!
Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti!
2021'in ilk atamasında 3.603 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek!
2021'in ilk atamasında 3.603 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek!
Kafeler okullar açılacak mı? Kabine toplantısı tarihi ne zaman ?
Kafeler okullar açılacak mı? Kabine toplantısı tarihi ne zaman ?
Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Sapık baba, öz kızına tecavüz etti
Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Sapık baba, öz kızına tecavüz etti
Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte alkol içmesi sonucunda hayatını kaybetti
Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte alkol içmesi sonucunda hayatını kaybetti
Ankara Polatlı’da iğrenç olay! Öz kızına tecavüz eden babanın evini ateşe verdiler!
Ankara Polatlı’da iğrenç olay! Öz kızına tecavüz eden babanın evini ateşe verdiler!

Popüler Haberler

Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Avrupa Birliği, WhatsApp'a ceza kesecek
Seksenler dizisi Mikser Melahat karakteri kimdir? Özlem Tokaslan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Hong Kong'da bir semtin bütün sakinleri aşılanana kadar karantina başlatıldı
2021 Kosgeb girişim programı illere göre verilen destek oranları ve miktarlar
İspanya Genelkurmay Başkanı istifa etti
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Bir YouTuber, 50 kalibrelik merminin sekmesiyle alnından yaralandı
KOSGEB büfe açma kredisi nedir? Büfe açma için hibe ve krediyi hangi şartlarda ve nasıl alabiliriz?
Gece tırnak kesmesi günah mıdır? Neden geceleri tırnak kesilmez?
MEB bedava tablet nasıl alınır?
Hacker filminin konusu nedir? Hangi oyuncular oynuyor? Show Tv'de bu akşam Hacker filmi
Devletten yaşlılara 796 TL destek yardımı yapılacak! İşte şartları ve detayları
Askere gidecek olanlar Covid-19 testi yaptırmak zorunda
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüzdelik dilim sıralaması ve 2020 LGS taban puanları
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
Ptt kargo cumartesi günleri hizmet veriyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi dağıtım yapar mı?
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.