Alper Pirşen kimdir, ne dedi, neden tutuklanması isteniyor?

Alper Pirşen isimli kişinin Türk Polisine ve emniyet güçleri hakkında hakaret içerikli twitleri sonrasında Twitter üzerinden “Alper Pirşen Tutuklansın” hashtagi gündem oldu.

Alper Pirşen kimdir?

Alper Pirşen, 6 Mart 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Berlin Freie Üniversitesinden yüksek lisansını almıştır. Fenerbahçe Spor Kulübünde hukuk işleri yardımcılığı görevi yapmaktadır.

Alper Pirşen, Fenerbahçe'nin hukukçu yöneticilerinden birisidir. 2013 senesinde otellerini Gezi Parkı protestocularına açmasıyla suçlanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yakın ekibine bağlı birisidir.

Alper Pirşen tarafından atılan tweetler

2013 senesinde Gezi eylemleri sırasında yaptığı açıklamalar sebebiyle Twitter’da gündeme geldi

Alper Pirşen tarafından atılan birçok tweet tepki almasına neden oldu.

İşte atmış olduğu tweetler: