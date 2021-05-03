Alper Demir koronavirüs ile olan mücadelesini kaybetti

Türkiye’nin en iyi müzisyenleri arasında kabul edilen ve 2003 yılında yayınlanmaya başlanan dönemin ilgi çeken yarışma programlarından biri olan biri bizi gözetliyor adlı programda yarışma fırsatı bulan müzisyen, koronavirüsü ile olan mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki başarılı müzisyen, biri bizi gözetliyor yarışmasında sıfır altı Alper olarak biliniyordu. Kendisi uzun bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Yoğun bakımda tedavi gören müzisyen Alper demir, koronavirüse karşı daha fazla direnemeyecek hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden müzisyen için sevenleri sosyal medya üzerinden üzüntülerini paylaştı. Alper demir ile alakalı sosyal medyada takipçileri büyük bir Üzüntü dile getirdiler. Alper demir bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.