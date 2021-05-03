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Alper Demir koronavirüs ile olan mücadelesini kaybetti

Uzun bir süredir koronavirüs ile mücadele eden müzisyen Alper Demir yaşamını yeterdi. Alper Demir koronavirüs ile olan mücadelesini kaybetti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30
Alper Demir koronavirüs ile olan mücadelesini kaybetti
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Türkiye’nin en iyi müzisyenleri arasında kabul edilen ve 2003 yılında yayınlanmaya başlanan dönemin ilgi çeken yarışma programlarından biri olan biri bizi gözetliyor adlı programda yarışma fırsatı bulan müzisyen Alper demir, koronavirüsü ile olan mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki başarılı müzisyen, biri bizi gözetliyor yarışmasında sıfır altı Alper olarak biliniyordu. Kendisi uzun bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Yoğun bakımda tedavi gören müzisyen Alper demir, koronavirüse karşı daha fazla direnemeyecek hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden müzisyen için sevenleri sosyal medya üzerinden üzüntülerini paylaştı. Alper demir ile alakalı sosyal medyada takipçileri büyük bir Üzüntü dile getirdiler. Alper demir bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Alper DemirBBG
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