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Alper Alpözgen kimdir, neden öldü? Alper Alpözgen filmleri kitapları ne?

Ünlü senarist ve yazar olan Alper Alpözgen'in ölüm sebebi hala araştırılmaktadır. Bilinmeyen bir sebeple arkadaşının evinde cansız bedenine ulaşılan ünlü senaristin hayatı merak edilmeye başlandı. Alpözgen'in etkin olarak yer aldığı ve kaleme aldığı kitapların neler olduğu araştırılmaya devam ediliyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:52
Alper Alpözgen kimdir, neden öldü? Alper Alpözgen filmleri kitapları ne?
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Ünlü senaryo yazarı Alper Alpözgen vefat ettikten sonra kim olduğu merak edilmeye başlandı. İstanbul Şişli ilçesinde bir arkadaşının evinde ölü halde bulunan ünlü senaristin ölümü hakkında polis ekipleri soruşturma açtı. Geçen sene yayımlanan “Vahşi Şeyler” isimli kitabını çıkararak ve Acun Ilıcalı’nın yeni yayın platformu üzerinde yayınlanacak dizinin senaristliğini üstlenen Alpözgen daha önceleri de Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler dizisinin senaristliğini üstlenmişti.

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu. 42 yaşında olan Alpözgen’in ölümünden önce “Kendimi İyi Hissetmiyorum” dediğini ve uyumak için odaya gittiği öğrenildi. “Vahşi Şeyler” isimli kitabını geçen sene yayımlayan Alpözgen, Güllüm Şov’un yazarlığını e yönetmenliğini de üstlenmişti.

Alper Alpözgen kimdir?

Senarist ve yazar olan Alpözgen, hayat verdiği tiplemelerle de tanınmaktaydı. 2020 yılı içerisinde Kanal D ekranlarında yayınlanan “Hizmetçiler” dizisinin senaristliğini üstlenen Alpözgen, Güllüm Şov’un yazarlığını ve yönetmenliğinde de rol aldı.

“Melek” programında “Azize’yi Tutmasınlar” isimli tiplemeye kadın kılığında hayat vermişti.

“Vahşi Şeyler” isimli bir de kitabı olan Senarist, Acun Ilıcalı’nın yakın zamanda yayın hayatına girecek olan Exxen platformunda yayınlanması düşünülen komedi dizisinin senaryosunu hazırlıyordu.

Ölüm nedeni belli oldu mu?

Vefat eden ünlü senaristin ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Polisin, olay mahallinde savcı ile beraber yapmış olduğu incelemeler sonrasında cesedin üzerinde herhangi bir sarp izi görülmedi.

Yapılan incelemeler sonrasında Alper Alpözgen’in cenazesi, kesin ölümünün açığa kavuşturulması için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştır.



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:52
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Alper AlpözgenölümFilmSenaristYazar
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