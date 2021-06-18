Alp dağları kırmızı karla kaplandı!

Havada bulunan karbondioksit miktarının artış göstermesi ve aynı zamanda yaşanılan iklim değişiklikleri mikroalglerin çoğalmasına neden olurken bu durum genel olarak kar renk değiştirebiliyor. Bazen yeşil renge de bürünebilen kar, bu kez kırımızı renkte yağarak Alp dağlarının yüksek kesimlerini kapladı.

Mayıs ayından itibaren çok güçlü gelen güneş ışınları alglerin oluşmasına ve güneş kremi görevi gören kırmızı moleküllerinde bir kalkan oluşturmasına neden oluyor. Bu dönemlerde dağların yüksek kesimlerine yağan karlar da renk değiştirerek gerçeküstü manzaralar ortaya çıkarıyor.

Bilim insanları, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda mikroalglerin genel olarak kar erimesini hızlandırdıklarını ve kırmızı renk karın da albedo etkisini yok ederek buzulların erimesini daha da kolaylaştırdığını söylüyorlar. Mikroalgler etkilerin genellikle antioksidan bakımından zengin olduğunu belirten uzmanlar bunların hücre yaşlanmasına karşı kullanılabileceğini ve yeni yakıt sentezlemek isteyen enerji sektörü için de faydalı olabileceğini ifade ediyorlar.