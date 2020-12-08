Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Maas, prensip olarak AB’nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşündüklerini aktardı.
Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı sağlamaya çalıştıklarını ancak bunun başarılamadığını ifade eden Maas, Türkiye’nin davranışlarının nasıl sonuçları olacağının AB Liderler Zirvesinde görüşüleceğini dile getirdi. Maas, AB olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarına nasıl bir karşılık verileceği konusunda oy birliğini sağlamayı arzu ettiklerini bildirdi.