Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Maas, prensip olarak AB’nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşündüklerini aktardı.

Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı sağlamaya çalıştıklarını ancak bunun başarılamadığını ifade eden Maas, Türkiye’nin davranışlarının nasıl sonuçları olacağının AB Liderler Zirvesinde görüşüleceğini dile getirdi. Maas, AB olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarına nasıl bir karşılık verileceği konusunda oy birliğini sağlamayı arzu ettiklerini bildirdi.

İngiltere’nin AB’den çıkışı hakkında, AB içinde nasıl bir bedeli olursa olsun bir anlaşma olmayacağını söyleyen Maas, diğer yandan kesinlikle bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca AB üyelerinin insan hakları ihlalleri konusunda mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağının uygulanması kapsamında karar verildiğini ifade etti.